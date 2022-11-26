維修廠搶引擎+零件供應不及 空巴恐延遲2023預定交機

儘管面臨供應鏈和勞力問題，空中巴士 (AirBus) 火速追趕達成 2022 年的交付目標，但 3 位業內消息人士透露，空巴正準備進一步推遲原定 2023 年交付的一些中程飛機。

由於製造新飛機所需的引擎供應狀況仍不明確，加上其他零件和勞動力供應也如此，喪空巴採用兩套速度的方式。

空巴發言人表示，在 12 月初公布次月公告之前，對公司交付情況不不予置評。

分析師表示，航空航太產業正疲於面對一連串具連鎖效應的問題。噴射客機和引擎製造商正戮力解決供應鏈和勞力問題，同時全球維修廠也必須協助航空公司維持現役飛機運作，以利對應較預期更快復甦的需求。

維修產能的限制導致數十架飛機停飛，因為這些飛機的引擎大檢修排程遭推遲，這反過來又造成新飛機裝配產線和現役飛機備件爭搶引擎。

波音公布最近期財報時就指出，引擎問題是最大限制。

空巴生產的 A320-neo 系列噴射飛機可選用 CFM 或 Raytheon (RTX-US) 旗下 Pratt & Whitney 製造的引擎，波音的 737 系列飛機則僅採用 CFM。CFM 是 GE (GE-US) 和賽峰集團的合資企業。

但與此同時，引擎產業人士堅稱，令交付延誤的罪魁禍首不只是引擎，其他零組件短缺也是問題，例如機上廚房和沖水馬桶等。

空巴今年 7 月表示，原定 2023 年夏季達成每月 65 架 A320 系列窄體噴氣式飛機的中期生產目標，但推遲至 2024 年初。2025 年目標為每月生產 75 架。