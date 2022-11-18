日本10月通膨再創新高至3.7%，日央行總裁強調將持續寬鬆貨幣政策！

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 27 分)：

■道瓊指數：下跌 79 點，跌幅 -0.24% 至 33502。

■那斯達克 100 指數：下跌 23.50，跌幅 -0.20% 至 11687.00。

■標普 500 指數：下跌 7.75，跌幅 -0.20% 至 3947.50。

【今日總經數據】美國成屋銷售數字，前期 4.71Ｍ，市場共識預期 4.38M。

二、美股盤前關注重點

1. 日本 10 月通膨再創新高至 3.7%：日本總務省上午公布 10 月消費者物價指數，年增率來到 3.7%，核心通膨也來到 3.6%，衝上 40 年以來的高點。除了因為日圓貶值推升進口成本，再加上能源價格居高不下，導致通膨再創新高。

但儘管如此，日本央行總裁黑田東彥仍持續強調，將繼續透過量化寬鬆貨幣政策來支持脆弱的經濟。因為黑田東彥認為，目前通膨升高主要來自於國際大宗商品成本，佔總體物價漲幅的一半，但他認為成本拉動的通膨不會持續太久。

他預估節至明年 3 月的全年通膨或許會達到 3%，但隨著大宗商品價格回落，再加上其他成本因素發揮作用，下一會計年度的通膨將回到 1.5%。因此仍會持續維持寬鬆貨幣政策。

2. 亞馬遜表示明年將持續裁員：首席執行長安迪 ‧ 賈西 (Andy Jassy) 週四給員工的備忘錄寫道，考量到經濟形勢持續惡化，導致一些部門的增長放緩，因此裁員將持續到明年。目前據知情人士表示，預計目標將裁員 10,000 名員工。

3. 通用汽車表示北美電動汽車銷售將在 2025 年實現穩定獲利：通用汽車在投資者大會上宣布，北美區電動車產能計畫預計在 2025 年突破 100 萬輛。另外與美國經銷商合作推出的全新數位化零售平台 Ultium 平台，預期將可提高車隊的利潤率，除此之外，通用汽車預期營收到 2025 年將以 12% 的複合年增長率增長

三、美股投資該怎麼開始

1. 近期美股產業趨勢：全球機器人市場將有 12.3% 的年成長率

市場因開始期待物價上漲力道或將見頂，將可促使聯準會 (Fed) 逐步收斂激進的貨幣緊縮政策，使這波看似沒有升息終點的緊縮循環露出曙光，股市、債市與貴金屬都受此激勵而從低檔狂歡反彈。經歷了這段期間的修正後，估值已頗具吸引力，在升息步調趨緩之際，是從中布局深具題材的績優標的的好時機，而其中又以在工業 4.0 的應用—人工智慧 (AI) 最具發展潛力之一。(延伸推薦閱讀：AI 的應用：當人工智慧與工業 4.0 發生碰撞時)

2. 美股定期定額從 ETF 開始好上手：

SPY 是世界規模最大的 ETF，追蹤美國前 500 大企業，除 SPY，世界規模 2、3 名的 IVV 與 VOO 也追蹤同樣的指數，投資人可以從這類投資全美大型企業的 ETF 開始認識。

投資這類 ETF 等於一次買下美國超大型企業，以歷史數據來看，5 年長期投資下來，代表美國前 500 大企業的 SPY 累積報酬大於 0050(台灣前 50 大企業)，持股比重最高產業為資訊科技，比重第二高為醫療保健，從佔比來看，產業分布也較台灣 50 指數多元，是台灣存股族可以同步多元配置的選擇之一。(延伸推薦閱讀：【美股入門必看】世界最大 SPY ETF 強在哪？超完整分析美國前 500 大 ETF 介紹)

存股教學延伸閱讀：

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