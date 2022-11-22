〈財報〉Zoom Q3營收增幅再創新低 財測好壞參半 盤後重挫7%

Zoom Video Communications 周一 (21 日) 盤後公布上季財報符合預期，但營收成長幅度再創歷史新低，且全年財測好壞參半，盤後股價重挫 7%。

FY2023 Q4 財測

營收：10.95 億至 11.05 億美元

(Non-GAAP)EPS：0.75 至 0.78 美元

全年財測

營收：43.7 億至 43.8 億美元，低於此前預期的 43.9 億至 44 億美元

(Non-GAAP)EPS：3.91 至 3.94 美元，高於此前預期的 3.66 至 3.69 美元

公布財報之際，Zoom 下修全年營收展望，但也調升全年獲利預期。

Zoom 財務長 Kelly Steckelberg 指出，全年營收指引假設企業業務收入將成長至少 20%，消費者和小型企業業務收入將下滑約 8%。

雖然企業業務的強勁動能使上季營收優於預期，執行長 Eric Yuan 表示，公司仍將繼續受到匯率波動和新業務交易審查的影響。

財報公布後，Zoom(ZM-US) 周三盤後股價震盪，最初一度漲約 4%，隨後急轉直下，截稿前挫跌 7%。

Q3(截至 10/31) 財報關鍵數據 v.s. Refinitiv 預期

營收：11 億美元 (年增 5%) v.s. 11 億美元

(Non-GAAP) 淨利：3.23 億美元

(Non-GAAP) 每股淨利 (EPS)：1.07 美元 (年減 3.6%) v.s. 0.84 美元

Zoom 公布 Q3 營收為 11.02 億美元，年增 5%，符合市場預期；調整後 EPS 為 1.07 美元，雖優於預估，但較去年同期下滑 3.6%。

按地區來看，受匯率波動和烏克蘭戰爭影響，美洲地區銷售額年增 11%，歐洲、中東和非洲地區銷售額年減 9%，亞太地區銷售額也下滑 3%。

Zoom 截至 Q3 的企業客戶數達 20.93 萬家，年增 14%，高於 Q2 的 20.41 萬家。隨著公司流失消費者和小型企業客戶，大型企業在公司的營收占比已越來越大。

雖然消費者和小型企業客戶的流失狀況在 Q3 已趨於穩定，但財務長表示，整體成長率仍受到線上業務牽制。

Zoom 正在努力開發更多生產力工具，來彌補線上通訊服務成長放緩的影響，其在本月稍早的年度用戶大會上宣布推出電子郵件和行事曆服務，盼藉此留住更多客戶。