Zoom跌回疫情前水準 方舟「女股神」Wood逢低加碼買進

由於下修前景，Zoom (ZM-US) 股價周二 (23 日) 重挫 16.12 美元或 16.54%，收每股 81.32 美元，值此大跌之際，「科技女股神」 Cathie Wood 卻選擇重新進場，買入逾 80 萬股。

Ark 每日交易數據顯示，Wood 管理的兩支方舟基金，周二買入逾 80 萬股 Zoom，依當日收市價計算，價值 6800 萬美元左右。這也是方舟三個月來，首次買進這家視訊會議公司的股票。

在周二大跌之後，Zoom 已經跌至 2020 年新冠疫情爆發前的水準。進入 2022 年，Zoom 股價累計下跌了 56%，儘管科技股在 6 月中出現一波反彈，但 Zoom 並未上車。花旗分析師 Tyler Radke 周二重申其「賣出」評級，且認為 Zoom 下調後的前景「恐怕仍太樂觀」。

但是仍有分析師對後市樂觀，包括 Meta Marshall 在內的摩根士丹利分析師，依然給予 Zoom「增持 」 評級，理由是估值，以及公司在美國以外建立平台的能力和機會。

截至 6 月底，方舟是 Zoom 第五大股東，持有大約 958 萬股。從去年第四季開始，方舟一直在持續吸納 Zoom 的股份。

方舟對 Zoom 一直信心滿滿，並且預測，到 2026 年，Zoom 的股票可能會達到每股 1500 美元。