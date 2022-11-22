〈紐約匯市〉中國疫情刺激避險買盤 美元反彈至逾一周高點

因中國收緊防疫限制，加劇市場對全球經濟前景惡化的擔憂，美元指數周一 (21 日) 反彈，對風險貨幣的需求下滑，拖累歐元、澳幣走貶。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.84%，至 107.83，為 11 月 11 日以來最高。

北京周日 (20 日) 單日新增本土確診近千例，且周一報告半年來首宗死亡個案，疫情急劇升溫之際，地方政府宣布收緊防疫措施，周二 (22 日) 起將對所有返京人員實施落地三天三檢，陰性結果出爐前不得外出。

對中國很快就能放寬防疫限制的希望破滅，並提振避險美元。Monex 美國交易副總裁 John Doyle 說，今天所有焦點都在中國和清零政策上，交易員擔心中國可能會擴大防疫限制，進而打壓經濟成長並導致更高的通膨。

在岸人民幣兌美元貶 0.47%，至 7.1640 人民幣兌 1 美元，是 11 月 11 日以來最低；離岸人民幣兌美元跌 0.6%，至 7.1708 人民幣兌美元。

因投資人對風險較高的貨幣持悲觀態度，被視為風險偏好流動性指標的澳幣下跌 1% 至 0.6601 美元，至逾一周低點。

考量到美元指數本月迄今已跌逾 4%，有分析師認為美元的部分強勁表現只是反彈。

法國興業銀行首席外匯策略師 Kit Juckes 便稱，美元今日的漲勢只是反映近期的疲軟，不一定代表有事情出現變化。

市場將關注周三 (23 日) 公布的聯準會 11 月會議紀要，找尋與利率前景有關的任何暗示。

美元走強也令歐元和英鎊承壓，歐元貶 0.8% 至 1.0238 美元，英鎊則跌 0.6% 至 1.1813 美元。英國將在接下來兩天公布公共財政數據和採購經理人指數 (PMI)。

日元兌美元重貶 1.2%，至 142.09 日元兌 1 美元，是 9 月 6 日以來最大單日跌幅。

加密貨幣依舊萎靡不振，比特幣盤中一度跌破 15,600 美元，觸及兩年低點，截稿前跌逾 4% 至 15,807 美元，以太幣跌逾 5% 至 1,105 美元。

FTX 破產效應持續衝擊加密貨幣市場，根據破產聲請文件，FTX 共積欠 50 個最大債權人將近 31 億美元。

截至台灣時間周二 (22 日) 約 6:00 價格：