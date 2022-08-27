又遭華爾街降評 分析師：Zoom已被打回原形

疫情期光環逐漸褪色，華爾街對視訊通訊平台 Zoom (ZM-US) 股票的信心也不如從前。

Argus 分析師 Joseph Bonner 周五 (26 日) 研究報告將 Zoom 評級自「買進」下調至「續抱」，且沒有設定目標價，其理由是 Zoom 客戶人數減少，且第二季財報令人失望。

Bonner 周五寫道：「這位疫情期大明星已被打回原形，且一直遭到近期科技業和市場拋售的進一步打擊。市場情緒已轉向排斥獲利能力低或正在萎縮的較小型科技公司，而 Zoom 2023 會計年度第二季的狀況正是如此。」

Zoom 周五大跌 4.31 美元或 5.03%，收每股 81.41 美元，而科技股加權的那斯達克綜合指數重挫 3.94%，其因是美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾在傑克遜霍爾研討年會上就貨幣政策發表鷹派的言論。

Zoom 周一盤後公布，2023 財年第二季業績喜憂參半，並下調全年度財測，周二股價跳水超過 16% 。

Zoom 上季表現與疫情高峰期的光輝形成明顯對比，因為疫情居隔期間，企業和學校居家運作的需求飆升，現在後疫情時代，儘管許多人仍採遠程工作，但不少人已返回現場工作，學生也返回校園，對 Zoom 線上會議的需求已經下降。

Bonner 寫道：「雖然我們認為 Zoom 不會隨風而逝，但該公司確實面臨嚴峻的宏觀經濟和貨幣阻力，在後疫情時期，該公司重新關注企業通訊，也持續增加企業顧客，但增加的程度事實上正在下降，就算允許後疫情的成長減速，這也非具有希望的跡象。」

Bonner 並不是唯一擔心 Zoom 未來的分析師。 花旗分析師 Tyler Radke 在 Zoom 下調前景後翌日，將 Zoom 目標價從 91 美元下調至 76 美元，且認為下調後的前景仍然太樂觀。