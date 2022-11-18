波士頓Fed行長：通膨可以在不衝擊就業市場下被平抑

波士頓 Fed 行長柯林斯 (Susan Collins) 周五 (18 日) 表示，她很有信心決策者可以在不對就業造成太大損害的情況下抑制通貨膨脹。

她在為波士頓 Fed 勞動市場會議的書面講稿中表示，「持續升息，目標是減緩經濟成長，並使勞力需求與供應能更平衡。」「意圖不是造成顯著的衰退。但恢復物價穩定仍然是當前的當務之急，我們顯然還有更多工作要做。」

她發表講話之際，Fed 正在積極開展行動以降低失控的通貨膨脹。

一系列升息使 Fed 的隔夜借款利率達到 3.75%-4% 的區間，幾乎所有其他 Fed 官員都表示，預計還會有更多升息。

柯林斯在講稿中指出降低通膨的重要性，並承認 Fed 的舉措可能會帶來一定的代價。柯林斯是制訂利率的聯邦公開市場委員會 (FOMC) 的投票成員，FOMC 將於 12 月 13 日至 14 日舉行下次會議，屆時人們普遍預計其基金利率將再提高 0.5 個百分點。

她說：「我仍然樂觀地認為，有一條途徑可以重建勞動市場平衡，而失業率只會適度上升，同時對更嚴重的經濟衰退的風險保持現實的態度。」

她的同僚日前也發表一連串類似言論。

聖路易斯 Fed 行長布拉德 (James Bullard) 周四 (17 日) 表示，基金利率可能需要升至 7% 的高點，這番話讓市場感到不安。其他官員也表示，將需更升加息，並預計利率將保持高點。

市場對上周的通膨報告抱有一些希望，報告顯示通膨上升的步伐已經放緩。但柯林斯表示，「最新數據並沒有削弱我對充分限制可能意味著什麼的理解，也沒有削弱我的決心。」

「充分限制」是 Fed 在確定利率需要達到何種水平以降低通膨時設定的指標。目前的預測約為 5%，不過當 FOMC 成員在下個月的會議上提交修訂後的利率和經濟前景時，這個預測可能會發生變化。

柯林斯說，「在 Fed，我們致力於在合理的時間內將通膨率恢復到 2% 的目標。只有當通貨膨脹率低且穩定時，總體經濟、尤其是勞動市場，才能對所有美國人都有利。」