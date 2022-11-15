大摩分析師：美元已經觸頂 明年1月Fed最後一次升息

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 表示，由於通膨放緩的預期，美元已經觸頂，並將在 2023 年與美國公債殖利率一同下跌。

以 Andrew Sheets 為首的摩根士丹利分析師在一份報告中寫道，美元指數將在明年年底前跌至 104，隨著投資人金流的恢復，歐元將跑贏大盤。美國 2 年期和 10 年期公債殖利率預期在 2023 年降至 3.50%。

報告中也指出，隨著美聯準會 (Fed) 升息的不確定性減弱，美元將開始下跌。大摩預計 Fed 將在 2023 年 1 月進行最後一次升息，隨後在第四季降息。

Fed 今年進行了最大幅度的升息措施，衡量美元的指標上漲了 19%，創下自 1972 年以來最大的年度漲幅。

高盛 (Goldman Sachs) 曾表示，美元觸頂的時間點可能比市場認為的更近。高盛認為，如今的情況，比較適合對照 1970 年代和 1980 年代美元觸頂的案例，因為這些時期也出現了高通膨。

高盛指出，Fed 大幅放寬貨幣政策或是通膨觸頂，並不是美元觸頂的必要條件。相反，一旦市場認為很明顯 Fed 可能快要暫停升息，或者 Fed 的訊息轉向，美元就有可能會提前觸頂。

星展銀行則是認為，美元強升格局將延續到今年底，預估明年起升息幅度放緩後，美元將緩步走貶。