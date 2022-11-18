〈財報〉中國防疫封控推動線上購物 京東上季業績超預期

京東周五（18 日）美股盤前公布 2022 會計年度第三季財報，營收、獲利均遠超華爾街分析師預期，原因是中國新冠疫情的封鎖措施讓更多消費者轉往線上購物，推動京東上季業績大幅成長。

截稿前，京東 (JD-US) 美股 ADR 上漲 2.7%，每股暫報 59.23 美元；京東 (9618-HK) 香港股價周五上漲 3.61%，收每股 218 港元。

財報顯示，京東第三季（截至 9/30）營收年增 11.4% 至人民幣 2,435 億元（以下單位皆同），遠超華爾街分析師預期的 2,431 億元，其中商品營收較去年同期成長 6%，服務營收較去年同期成長 42%，服務營收占京東總營收的比例達到 19%，創歷史新高；第三季經營利益年增 234.6% 至 87 億元，去年同期為 38 億元。

該公司第三季歸屬普通股股東淨利報 60 億元，去年同期為虧損 28 億元；第三季經調整後每股美國存託憑證（ADS）報 6.27 元，遠超市場預期的 4.46 元。

活躍用戶方面，京東第三季年度活躍用戶帳戶報 5.88 億，低於市場預期的 5.9 億，單季新增用戶為 750 萬。日活躍用戶數（DAU）、用戶購物頻率和用戶平均貢獻營收（ARPU）等指標持續保持快速成長。

細分板塊方面，京東第三季零售營收年增 7% 至 2,119.23 億元；京東物流營收年增 39% 至 357.71 億元。在品項方面，京東第三季電子產品及家用電器商品營收為 1,192.84 億元，去年同期為 1,108.81 億元，而日用品百貨營收有所上升，從去年同期的 751.27 億元成長至 777.43 億元。

現金流方面，京東第三季現金及現金等價物、受限制現金及短期投資總計 2,182 億元，截至 2021 年 12 月 31 日為 1,913 億元。

成本與費用方面，京東第三季營業成本為 1,876 億元，年增 10.5%；履約開支為 143 億元，年增 0.5%；行銷開支為 76 億元，較去年同期下降 2.5%；研發開支為 41 億元，與去年同期基本持平。

京東和阿里巴巴兩中國電商巨擘一直努力應對消費者支出下滑的問題，主因是中國的「清零」政策抑制經濟活動，因此阿里巴巴上季業績意外出現虧損。

與此同時，中國疫情政策還影響物流問題，不過京東專注物流網路建設，解決交通瓶頸。上季供應鏈基礎設施資產規模達到 1,267 億元，年增達 65%，其中京東物流營運逾 1,500 個倉庫。

花旗集團旗下分析師 Alicia Yap 的團隊在報告中表示，儘管宏觀經濟阻力仍在，但認為京東仍處在有利位置，可望在經濟反彈時重新加速成長。