Fed布拉德：即使採取最鴿派的政策 進一步升息仍有必要

聖路易斯 Fed 行長布拉德 (James Bullard) 表示，即使對貨幣政策進行「最鴿派」的分析，Fed 也需要繼續升息，可能至少再提高 1 個百分點。他認為升息到目前為止「觀察到的通膨而言效果有限」。

布拉德表示，雖然 Fed 今年採取了積極行動，但目前 3.75% 至 4% 的目標政策利率仍低於 Fed 認為將通膨降至 2% 目標所需的「充分限制」水平。

布拉德在路易斯維爾的一次經濟活動上指出，即使採用「鴿派」假設，基本的貨幣政策規則也將要求利率至少升至 5% 左右，而更嚴格的假設會建議利率高於 7%。

布拉德表示，如果通膨下降速度快於預期，整個區間可能會下降，並指出「市場預期 2023 年通膨將下降」。

然而，「謹慎是有必要的」。他說，因為投資人和 Fed 官員「在過去 18 個月裡一直預測通膨下降即將來臨」。

截至 9 月，Fed 密切關注的核心 PCE 通膨數據為 5.1%，是 Fed 目標的 2 倍，這使得 Fed 官員一致支持進一步升息，即使他們在討論緊縮周期的幅度和最終利率時也是如此。

布拉德說：「雖然今年政策利率大幅上升，但根據分析，即使有最樂觀的假設，它還沒有達到可以證明具有足夠限制性的水平。」「為了達到具有限制性的水平，政策利率將需要進一步提高。」

他在書面講稿中沒有提到在即將舉行的 12 月會議上的可能結果；市場普遍預計 Fed 將在該會議上將利率提高 0.5 個百分點。

布拉德建議的「限制性」政策水平下限，與其同僚最近的評論以及金融市場目前對明年聯邦基金利率峰值 5% 左右的定價一致。