Jaguar Land Rover轉型純電品牌 向推特、臉書離職員工招手

捷豹路虎（Jaguar Land Rover）周五（18 日）表示，公司正在尋找被臉書母公司 Meta platform(META-US)、推特（Twitter）等科技公司解雇的員工來填補數位和工程方面的職缺，協助開發電動車技術。

捷豹路虎在周五的聲明中表示，希望在英國、美國、愛爾蘭、印度、中國、匈牙利朝聘約 800 名員工，開缺的職位包含自動駕駛、人工智慧、電動化、雲端軟體、數據科學和機器學習等領域，不過這些職缺大部分都在英國。

近幾周包含推特、Meta 和亞馬遜 (AMZN-US) 在內的美國科技公司裁員數千人，其中一些公司在倫敦和愛爾蘭都柏林都設有辦事處，這給希望在 2025 年成為「電動優先」（electric-first）的捷豹路虎創造廣招人才的大好機會。

捷豹路虎資訊長 Anthony Battle 在聲明中表示，公司的數位化轉型之旅正在順利進行，而能夠招募到擁有進階數位化技術專長員工是重要的下一步。

該公司去年宣布一項電動化策略，根據該策略，到 2024 年，所有旗下汽車都將是全電動，而且所有產品組合都將提供電動選項。

捷豹路虎是一家總部位於英國的跨國汽車公司，為印度塔塔汽車（Tata Motors）的全資子公司，負責設計、開發和生產路虎（Land Rover）與捷豹（Jaguar）汽車。