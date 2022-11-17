高盛：明年通膨率大降 但Fed不會轉向 將再升息125基點

高盛首席經濟學家哈祖斯 (Jan Hatzius) 表示，美國明年通膨將大幅下降，預計核心 PCE 從現在的 5% 放緩至 2023 年底的 3%；失業率上升 0.5%；陷入衰退的可能性僅為三分之一，甚至還可能避免衰退。

不過這些情況並不會讓 Fed 轉為鴿派，他指出：「為了在家庭實際收入成長強勁的情況下讓經濟成長低於潛在水平，我們現在認為 Fed 還將升息 125 個基點至 5%-5.25% 的峰值，同時預計 2023 年不會降息。」

哈祖斯表示：「在就業受到如此小的打擊之下，核心通膨怎麼會下降這麼多？我們認為，原因在於這次通膨周期與之前高通膨時期不同。首先，疫情後勞動市場過熱並未出現過度就業，而是體現在前所未有的職位空缺中，緩和勞動市場的痛苦要小得多。其次，近期供應鏈和房屋租賃市場正常化的反通膨影響還有很長的路要走。第三，長期通膨預期仍然穩定。」

他說，「人們可能會假設相對樂觀的通膨預測會推動 Fed 變得鴿派，不過這種假設是錯誤的。」

哈祖斯認為：「即使根據我們相對樂觀的通膨預測，也可能至少需要與市場現在定價一樣幅度的額外升息，以促使勞動市場進行調整。在過去一個月美國金融狀況指數 (FCI) 緩和之後，我們現在預計 Fed 將再升息 125 個基點，高於之前的 100 基點；其中 12 月升息 50 基點，明年 2 月、3 月和 5 月各升息 25 個基點。」

高盛估計美國未來 12 個月出現衰退的可能性為 35%，而市場普遍認為是 65%。

哈祖斯指出：「為什麼我們認為衰退機率仍然明顯低於 50%？一個直接原因是近期發布的數據顯示經濟活動離衰退的距離還很遠。美國第 3 季 GDP 成長 2.6%，10 月非農就業人數新增 26.1 萬，截至 11 月 5 日當周初請失業金人數為 22.5 萬。」