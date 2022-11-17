Fed理事：12月升息2碼 關鍵是這2份報告

鷹派聯準會理事華勒 (Christopher Waller) 週三 (16 日) 表示，只要美國個人消費支出指數 (PCE) 和就業報告經濟數據配合，他對 12 月升息幅度降至 2 碼抱持開放態度。

華勒週三表示：「展望 12 月聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議，過去幾週的數據讓我更願意考慮降息至 2 碼，但在我看到更多數據，包括下一份美國個人消費支出指數 (PCE) 和下一份非農就業報告之前，我不會對此做出判斷。」

聯準會今年 6 度調升聯邦基金利率，包括連續 4 度升息 3 碼，過去一週，美國的通膨出現降溫現象，包括 10 月份的消費者物價指數 (CPI) 年增率為 7.7%，低於 9 月的 8.2%，而生產者物價指數 (PPI) 年增率則降至 8%，低於 9 月的 8.4%。

美國核心 PCE 指標是聯準會首選通膨指標，9 月份核心個人消費支出 (PCE) 物價指數月增 0.5%，符合預期。美國 10 月份 PCE 通膨報告將於 12 月 1 日公布。

華勒表示：「密切關注接下來的數據，因為我仍懷疑 10 月份的 CPI 數據，雖然 CPI 帶來好消息，但必須保持謹慎、不對一份通膨報告有過多解讀。我不知道消費者價格這類減速會持續多久，一份報告不會形成一個通膨降溫趨勢。現在斷定通膨持續下滑還為時過早。」

華勒透露他將關注三大主要數據，包括核心商品價格、住房和非住房服務，目前這都已令人鼓舞的跡象，但還需要看到更多，矢言不會被僅僅一份報告矇騙。

華勒警告：聯準會不能基於希望來採取行動 (圖片：AFP)

華勒警告：「與許多其他人一樣，我希望 CPI 報告是通膨有意義且持續下降的開始，但聯準會不能基於希望來採取行動。」

諸如聯準會主席鮑爾和多位官員皆趨向升息幅度將減速，但終點利率可能更高。

舊金山聯邦準備銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 週三研判，終點利率預估將在 4.75%-5.25% 的範圍內，才足以抑制通膨，而且但不會偏高以致引發嚴重衰退。

戴莉透露：「就政策利率而言，當前重點在於升息終點在哪，並不存在『暫停升息』的可能，暫停升息並不列入 FOMC 討論範圍。」

美國銀行近期調查顯示，超過 9 成受訪基金經理人預計，聯準會將等到核心 PCE 降至 4% 以下，才會停止升息。