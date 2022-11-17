星巴克全美逾百門市周四集體罷工

100 多家加入工會的星巴克 (SBUX-US) 門市員工計畫在周四 (17 日) 舉行罷工，這是該連鎖店一年中銷量最大的日子之一。

為慶祝節日，星巴克每年都會在購買時贈送印有公司標誌的可重複使用的紅色杯子。這家咖啡連鎖店的紅杯日贈品已成為收藏家的必備品。今年是該活動舉辦 25 週年。

組織者周四將在 113 個引人注目的地點發動抗議並分發一個特殊版本的紅色杯子，上面有聖誕怪傑 (Grinch) 的手拿著帶有星巴克工會標誌的裝飾品。預計這些行動至少會影響一天中部分時間的商店運作。

這是星巴克工會過去一年來採取的最大集體行動。

工會表示，罷工是為了引起人們對該公司涉嫌破壞工會和拒絕公平談判合同的關注。星巴克否認所有關於不公平勞工行為的指控。

在過去 12 個月裡，大約 260 家星巴克直營門市投票決定在 Workers United 的領導下成立工會，這是 Service Employees International Union 的一個附屬機構。這只占該連鎖店在美國近 9000 家直營店的一小部分，但工會的推動引起了轟動，並激發了 Trader Joe"s 和 Chipotle Mexican Grill (CMG-US) 的員工採取類似行動。

近幾個月來，申請工會選舉的新咖啡館數量有所放緩，但如果達成合同協議，可能會推動這一運動。

星巴克於 9 月下旬致函 200 多家門市，表示準備啟動合同談判。但星巴克工會辯稱，該公司並沒有真誠地提出對案。

由於對工會成員是否可以透過 Zoom 加入談判存在分歧，雙方的談判很快破裂。星巴克的代表在會議開始幾分鐘後就離開了，並引用聯邦法規堅持只能進行面對面的談判。

該公司已提交 22 起與國家勞資關係委員會 (NLRB) 談判有關的投訴。

NLRB 周二 (15 日) 申請禁令，要求法院命令該公司停止在全美解雇勞工。