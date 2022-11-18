中國11月批准70款遊戲版號 騰訊、網易在列

中國國家新聞出版署周四（17 日）公布 11 月國產網路遊戲審批訊息顯示，一共有 70 款遊戲獲得批准，其中騰訊赫然在列，網易也榜上有名，此舉顯示中國當局對遊戲產業的打壓正在鬆綁。

騰訊旗下遊戲《越南大戰：覺醒》（Metal Slug: Awakening）出現在中國國家新聞出版署 11 月批准名單內，這是當局自 4 月以來恢復審批後的最新一批許可。本周稍早的分析師電話會議上，騰訊高層曾表露很快獲得批准發行大型遊戲的信心。

外媒認為，雖然先前的 9 月審批名單內騰訊榜上無名，但由騰訊間接全資持股的「南京網典科技有限公司」旗下《健康保衛戰》獲批版號，這意味著已有顯著進展。

與此同時，網易旗下《大話西遊：歸來》也獲得中國國家新聞出版署 11 月審批許可。不過網易同日港股暴跌，主因是暴雪娛樂宣布終止雙方長達 14 年的合作關係，多款遊戲將停止在中國服務，網易對此表示不會對營運造成實質影響，稱暴雪遊戲僅占營收低個位數。

北京政府過去一年以來廣泛打擊從電子商務到金融科技，甚至是教育產業，隨後也蔓延至網路遊戲，限制成人遊戲時間並公布其他防止沉迷遊戲的規定。

此後中國國家新聞出版署便停止遊戲版號授權而且更加嚴格審查，確定遊戲內容是否符合兒童保護標準，因此許多新遊戲推出都遭延宕。

如今當局已逐漸恢復遊戲版號核發，騰訊、網易等大型科技公司遊戲順利審批過關，外媒認為這意味著中國對遊戲產業的打壓力道已開始放緩。

截稿前，網易 (NTES-US) 美股 ADR 盤中股價下跌 1.23%，每股暫報 70.45 美元。