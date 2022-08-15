指控投票造假 星巴克要求NLRB暫停工會選舉

星巴克 (SBUX-US) 要求聯邦勞工委員會暫停全美所有工會的郵寄投票選舉，聲稱該委員會的人員和組織咖啡師的工會篡改了投票程序。

這家咖啡巨頭周一 (15 日) 在給全國勞工關係委員會 (NLRB) 主席兼總法律顧問的信中寫道，勞工委員會的官員在堪薩斯城地區的一次選舉中存在不當行為，並且可能在其他選舉中也有類似行為。星巴克引用了一位專業 NLRB 專業人士向該公司提出的的舉報內容。

根據截至周五 (12 日) 的 NLRB 統計，美國有超過 220 家星巴克咖啡館投票決定成立工會。另有 34 次選舉已獲准進行或正在進行中，另有 7 家商店正在等待安排選舉。

除了要求暫停所有預定的郵寄選舉外，星巴克還要求在調查指控的同時，所有未來的選舉都須親自出席投票。

該公司指出，NLRB 官員據稱正與工會代理人協調，在郵寄選票選舉期間安排在勞工委員會辦公室進行現場投票。星巴克還聲稱，Workers United 的代理人獲得了有關特定投票數字的機密即時資訊，因此工會可以鎖定尚未投票的員工。該公司表示，NLRB 官員和 Workers United 據傳隨後協調掩蓋了這項舉動。

星巴克的信件內容包括據稱來自工會代表和勞工委員會官員的電子郵件，證實其指控。該公司還表示，它收到舉報人的文件。