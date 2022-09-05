星巴克執行長：1/4咖啡師在3個月內離職 可能和冷飲製作有關

據《華爾街日報》報導，在美國星巴克 (SBUX-US)，咖啡師進入該公司 3 個月內就有 1/4 的人離職，如此現象比疫情前增加 10%。對此，執行長舒茲 (Howard Schultz) 表示，可能和冷飲製作手續過於繁瑣有關，正設法改善。

星巴克執行長：1/4 咖啡師在 3 個月內離職 可能和冷飲製作有關 (圖片：AFP)

美國星巴克咖啡師離職率正在上升，該公司高層表示，主要原因之一可能和客戶對於冷飲的渴求有關。

華爾街日報指出，星巴克的數據顯示，25% 新進咖啡師在進入該公司 3 個月內離職，比起疫情前還要高出 10%。在美國星巴克工作員工，為要求公司改善待遇，接連在各地出現籌組工會。

舒茲表示，離職率上揚的原因之一，可能和冷飲大受歡迎有關。星巴克冷飲在製作程序上，比起熱飲要繁瑣許多；咖啡師除了必須不斷補充冰塊，還有好幾道繁雜製作程序。

舒茲表示該公司正設法改善，還有店面規劃也打算重來。

美國星巴克為了留住員工，除了在 2022 年 8 月調高時薪，另外也正在重新檢討店面配置、菜單，以及咖啡師的工作內容等。

據華爾街日報，星巴克為改善員工作業環境，正在西雅圖總公司占地 2 萬平方英尺的實驗場地，摸索店面配置的改良、以及加快冷飲製作的方法。

不過，接受該媒體訪問的星巴克員工們表示，目前的每日平均來客數約 1500 人、比起過去的 1200 人高出許多；並且提到需求正持續增加，但是改革方面卻不見進展。

美國星巴克為了讓店面營運更為安全，過去供顧客自由使用的洗手間已不對外開放。該公司日前宣布，由於有顧客在店內吸毒等嚴重問題，至 2022 年 8 月下旬為止已關閉了 18 家店面。

美國星巴克的公關負責人向《Business Insider》表示，在經過慎重檢討之後，為了在更加安全的條件下開設新店面，決定關閉部分危及繼續營運、及多次發生嚴重事件的店面。