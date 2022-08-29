星巴克8月30日起限時推出季節性飲品南瓜香料拿鐵

從 8 月 30 日周二開始，星巴克 (SBUX-US) 將在其季節性菜單中帶回著名的南瓜香料拿鐵以及其他一些季節飲品。

這家總部位於西雅圖的咖啡連鎖店的原始南瓜香料拿鐵配方包括：濃縮咖啡、奶泡、肉桂、肉荳蔻、丁香和南瓜味醬，上面撒上生奶油和南瓜派香料。這款最受歡迎的秋季飲品將提供熱飲、冰鎮或混合飲品。

Pumpkin Cream Cold Brew 也將連續第 4 年重返美國菜單。冷釀選項用香草糖漿加糖，上面撒上冷南瓜奶泡和南瓜香料粉。

冷飲是星巴克的暢銷產品。星巴克在其第 3 財季財報中指出，75% 的售出飲料是冷飲，高於上季的 12%。

去年新加入秋季菜單中的蘋果燕麥碎片瑪奇亞朵，今年也將更新推出。它現在將由奶油燕麥奶和金色濃縮咖啡以及蘋果、肉桂​​和紅糖調味料以及五香蘋果細雨製成。

以南瓜為靈感的烘焙食品也將重返商店。除了全年供應的南瓜麵包外，顧客還可以限時訂購南瓜奶油芝士鬆餅和南瓜烤餅。

全新的貓頭鷹蛋糕汽泡飲，由香草蛋糕、奶油和紫色巧克力糖衣製成，也將限時推出。

其他也推出南瓜香料的食品連鎖店包括 Dunkin" Donuts、Krispy Kreme、Campbell Soup Company 的 Pepperidge Farm、General Mills、Mondelēz International 和 7-11 等。