維權股東TCI致函谷歌 呼籲裁員、削減成本

維權投資人 TCI（TCI Fund Management）周二（15 日）致函 Google 母公司 Alphabet，呼籲採取「積極行動」削減開支、縮減過度成長的員工數量，在裁員潮席捲科技產業之際，敦促該公司做出艱難的選擇。TCI 自 2017 年以來一直是 Alphabet 的投資人，持有 60 億美元的股份。

TCI 董事總經理霍恩（Chris Hohn）在給 Alphabet 執行長皮查伊（Sundar Pichai）的公開信中寫道，管理層應該公開設定利潤率目標、增加股票回購以及減少高風險項目其他業務（ Other Bets）的損失。

霍恩表示，寫信給皮查伊只是表達 TCI 觀點，即 Alphabet 的成本基礎太高，高層需要採取積極行動。他進一步指出，Alphabet 位列矽谷高薪資公司之一，自 2017 年以來該公司員工數量每年成長 20% 且自那時以來已成長逾一倍，而這種成長過頭，公司員工太多，每個員工的成本太高。

霍恩還呼籲 Alphabet 控制其他業務投資組合的虧損，特別是自動駕駛汽車部門 Waymo 的投資不合理，虧損應該要「大幅」減少。他在信中指出，Waymo 已創造 30 億美元的利潤，但迄今為止的營運虧損 200 億美元，因此要求 Alphabet 將該部門的營運虧損至少減半。

霍恩在信中提到，隨營收成長放緩，Alphabet 現在需要控制成本，成本成長超過營收成長是財務紀律不良的標誌。

Alphabet 上季財報表現遜色，已顯露 Google 數位廣告業務放緩的壓力，與此同時由於全球經濟不確定性，科技產業的裁員正在加速，臉書母公司 Meta Platforms(META-US)和推特近幾周裁員數千人，電商巨擘亞馬遜 (AMZN-US) 也將跟進效仿。

雖然 Alphabet 先前已承諾會放慢招聘步伐，該公司財務長波拉特（Ruth Porat）上月向投資人表示第四季新工作職缺數量將較前季減少一半以上，然而霍恩認為還需要採取更積極的行動。

截稿前，在霍恩信公開後 Alphabet(GOOGL-US) 盤中股價上漲 2.49%，每股暫報 98.08 美元。截至周一收盤為止，Alphabet 今年以來股價已下跌 34%。