〈美股盤後〉傳俄飛彈落入波蘭一度嚇黑美股 台積電ADR領費半大漲超3%

美國 10 月份生產者價格指數 (PPI) 增速低於預期，反映美國通膨降溫跡象，美股主指週二 (15 日) 開高走高，然而，尾盤時段傳出俄羅斯飛彈進入波蘭造成傷亡的消息，美股一度翻黑，隨後小幅回升。四大指數終場收紅。

道瓊指數微漲 56 點，標普指數收高超 0.8%，那斯達克指數升逾 1.4%。股神加持下，台積電 ADR 暴漲逾 10%，引領費半指數大漲超 3%。

數據方面，美國 10 月份生產者價格指數 (PPI) 年增率降至 8%，低於市場預期的 8.3%，也低於 9 月的 8.4%，通膨放緩跡象再度浮現。

市場解讀聯準會可能因此放緩升息腳步，費城聯準銀行總裁哈克 (Patrick Harker) 週二也支持此觀點，希望聯準會放慢升息腳步，股市歡聲雷動。

根據芝加哥商業交易所 (CME) 的 FedWatch 工具，交易員認為聯準會 12 月會議上升息 2 碼的機率從數據發布前的 80.6% 提高到 85.4%。

政經方面，俄羅斯週二對烏克蘭全境大城和能源基礎設施發動最猛烈的飛彈攻擊。美國情報官員透露，這波大規模飛彈襲擊，有部分俄羅斯導彈進入北約成員國波蘭東部，造成兩人死亡。俄羅斯國防部否認導彈擊進入波蘭領土，稱這些消息目的是使局勢升級的蓄意挑釁。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 6.35 億例，死亡數突破 661 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 127 億劑疫苗。

週二 (15 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊有 9 大板塊收紅，通訊服務 (+1.78%)、非必需消費品 (+1.24%) 和資訊科技 (+1.24%) 領漲，材料 (-0.11%) 與醫療保健 (-0.07%) 收黑。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王全數走揚。蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.19%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 2.86%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.17%；Meta (META-US) 上漲 2.50%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.46%。

道瓊成分股互有消長。沃爾瑪 (WMT-US) 大漲 6.54%；Nike (NKE-US) 上漲 2.22%；Salesforce (CRM-US) 上漲 2.15%；聯合健康 (UNH-US) 下跌 2.09%；旅行家 (TRV-US) 下跌 1.75%；麥當勞 (MCD-US) 下跌 1.63%。

費半成分股普遍勁升。NVIDIA (NVDA-US) 上漲 2.28%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 2.65%；德儀 (TXN-US) 漲 0.073%；美光 (MU-US) 上漲 2.14%；英特爾 (INTC-US) 上漲 1.19%；高通 (QCOM-US) 上漲 4.32%；AMD (AMD-US) 上漲 3.86%。

台股 ADR 多收紅。台積電 ADR (TSM-US) 飆高 10.52%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 3.08%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 4.99%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.77%。

企業新聞

股神巴菲特 (Warren Buffett)、避險基金老虎全球、索羅斯資本市場等國際資金大咖逢低買入台積電，台積電 ADR (TSM-US) 週二飆高 10.52% 至每股 80.46 美元，折溢價率為 4.15%，換算價 499.90 元。

ASML (ASML-US) 揚升 3.40% 至每股 597.47 美元。ASML 明年 7 月將動工台灣北部投資案，為 ASML 有史以來在台最大投資。總統蔡英文週二接見荷商 ASML 執行副總裁兼首席營運長施耐德等，感謝 ASML 投資台灣，並與台灣半導體產業一起提升全球半導體的技術能力。

眾所矚目的「拜習會」後，美中元首承諾將更頻繁地進行溝通，中概股歌舞昇平，京東 ADR (JD-US) 暴漲 7.14%，阿里巴巴 ADR (BABA-US) 狂飆 11.13%。

騰訊音樂 (TME-US) 大漲 5.91% 至每股 27.59 美元。騰訊音樂受惠付費用戶數量增加，第三季營收和獲利均優於華爾街分析師預期。

博通 (AVGO-US) 收紅 2.18% 至每股 524.42 美元。博通計劃以 610 億美元收購雲端運算公司 VMware Inc. 的交易已收到歐盟的反壟斷批准通知。

通用汽車 (GM-US) 收紅 0.75% 至每股 40.24 美元。韓媒報導，三星 SDI 正在推動與通用汽車、Volvo 兩家全球汽車製造商在美國建立合資電動汽車電池廠。

經濟數據

美國 10 月 PPI 年增率報 8%，預期 8.3%，前值 8.4%

美國 10 月 PPI 月增率報 0.2%，預期 0.4%，前值 0.2%

美國 10 月核心 PPI 年增率報 6.7%，預期 7.2%，前值 7.2%

美國 10 月核心 PPI 月增率報 0%，預期 0.3%，前值 0.2%

華爾街分析

Dakota Wealth 高級投資組合經理 Robert Pavlik 指出：「經濟數據驗證人們對通膨開始好轉的希望，這將給市場帶來更多信心。」

Interactive Brokers 策略師 Steve Sosnick 表示：「美股週二回吐漲幅是由俄羅斯飛彈落在波蘭境內報導引發的，這可能會發展到更糟的情況，市場雖然緊張，但不到恐慌。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主