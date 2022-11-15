〈美股早盤〉美國10月PPI報喜 主要指數開高

繼美國 10 月消費者物價指數（CPI）增幅低於預期後，10 月生產者物價指數（PPI）也傳來通膨降溫的好消息，提振市場對聯準會（Fed）將轉向小幅升息的預期，美股主要指數周二（15 日）開高。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 300 點或近 1%，那斯達克綜合指漲逾 230 點或近 2.1%，標普 500 指數漲近 1.4%，費城半導體指數漲近 3.3%。

根據美國周二公布的數據顯示，10 月 PPI 年升 8%，低於市場預期的 8.3%，也較修正後前值 8.4% 大幅下降。

剔除波動較大的食品和能源，美國 10 月核心 PPI 年增 6.7%，較上月 7.2% 有所下滑，同樣低於市場預期 7.2%；10 月 PPI 月增率降至 0%，低於上月 0.2% 的水準和 0.3% 的預期值。

數據公布後，美股盤前以科技股為主的那斯達克 100 指數期貨上漲 3%、標普 500 指數期貨也大幅上漲，而美國 10 年期公債殖利率跌至 3.788%，美元指數也跌至 105.70。

連續兩項數據顯示美國通膨正在降溫，市場風險胃納改善，預估 Fed 在連續四次升息 3 碼（75 個基點）後，可能會在 12 月的會議上縮減升息幅度至 2 碼（50 個基點）。Fed 副主席布蘭納德（Lael Brainard）日前也表示，可能很快就適合放慢升息步伐。

除 PPI 帶來的好消息外，美國零售商財報佳績也助攻市場情緒。沃爾瑪 (WMT-US) 上季業績超預期，營收報 1,528 億美元，優於分析師預期的 1,475.16 億美元；經調整後每股獲利報 1.5 美元，優於分析師預期的 1.32 美元。此外，沃爾瑪還宣布新的 200 億美元規模的股票回購計畫。沃爾瑪早盤股價上漲 7.02%，每股暫報 148.11 美元。

截至台北時間周二（15 日）22 時許：

標普 500 日線圖。(圖：鉅亨網)

焦點個股：

台積電 ADR(TSM-US) 早盤上漲 11.78%，至每股 81.38 美元

最新申報文件顯示，「股神」巴菲特旗下波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway ）在第三季斥資逾 41 億美元買入台積電 (2330-TW) 價值超過逾 41 億美元的股票，消息提振台積電美股 ADR 盤前漲逾 12%。另外避險基金老虎全球也新增買入台積電。

家得寶 (HD-US) 早盤上漲 1.9X%，至每股 312.74 美元

家得寶 (Home Depot) 上季業績亮眼，營收成長 6% 至 389 億美元、每股獲利報 4.24 美元雙雙優於分析師預期的 379.6 億和 4.12 美元，不過仍維持財測不變，重申 2022 會計年度銷售額成長約 3%。

騰訊音樂 (TME-US) 早盤上漲 16.18%，至每股 5.17 美元

騰訊音樂上季營收和獲利均優於華爾街分析師預期，盤前股價在利多消息加持下大漲近 10%。該公司上季亮眼佳績主要是受惠付費用戶數量增加。

今日關鍵經濟數據：

美國 10 月 PPI 年增率報 8%，預期 8.3%，前值 8.4%

美國 10 月 PPI 月增率報 0.2%，預期 0.4%，前值 0.2%

美國 10 月核心 PPI 年增率報 6.7%，預期 7.2%，前值 7.2%

美國 10 月核心 PPI 月增率報 0%，預期 0.3%，前值 0.2%

華爾街分析：

高盛策略師認為，由風險情緒回升推動的美股這波反彈「可能已經過頭了」，此前標準普爾 500 指數從最近低點回升了約 15%。

美國 10 月消費者物價指數（CPI）增速弱於預期，引發風險資產飆升，而美元和美債殖利率大幅下跌，但是高盛策略師提醒，大幅反彈於熊市中並不罕見，同時極度看跌的倉位亦「很可能放大了這種走勢」。

摩根大通首席全球市場策略師建議客戶，利用美國股市持續反彈的機會來削減風險敞口，因經濟衰退風險仍然「很高」。

雖然美國上月報告顯示通膨放緩，提高了軟著陸的機率，但摩根大通策略師認為，在聯邦基金利率接近 5% 的情況下，經濟很難避免衰退。除非 Fed 致力於實現 「更有意義的轉向」，那麼軟著陸的概率才會增加。