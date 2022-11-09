Meta將裁員逾1.1萬人 同時宣布削減支出、延長凍結招聘

臉書 META(META-US) 母公司 Meta Platforms 執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）周三（9 日）在給員工的一封信中表示，公司將裁員 13% 即超過 1.1 萬名的員工。他並宣布，削減公司開支以及延長凍結招聘至明年第一季，透過這些精簡舉措提高公司營運效率。

祖克柏在信中表示，決定將公司團隊規模縮減 13% 即裁掉 11,000 多名員工，範圍涉及所有部門，此外還將採取一些額外措施，透過削減可自由支配的支出、延長凍結招聘時間至明年第一季，讓公司變得更精簡、更高效。

祖克柏表示，被裁員的員工可獲得 16 周的薪資，年資每滿一年額外增加兩周薪資，另外還提供 6 個月的健康保險。

對於此次裁員決定祖克柏說：「這是一個悲傷的時刻，但沒有辦法。對於那些即將離職的員工，我要再次感謝你們提公司所做的一切。」

截至今年 9 月底，Meta 擁有超過 87,000 名員工。裁員消息傳出後，Meta(META-US) 盤前股價勁揚 3.6%，每股暫報 99.94 美元。

Meta 此次裁員正值其艱困時期，該公司先前給出的第四季財測不溫不火，讓投資人感到恐慌，當時影響股價重挫近 20%。

另一方面，投資人對 Meta 不斷上升的成本和指出感到擔憂。該公司第三季成本和支出年增 19%，達到 221 億美元，然而營收卻年減 4% 至 277.1 億美元，營益卻大減 46% 至 56.6 億美元。

其中 Meta 最大支出都花在「元宇宙」（metaverse）上，到目前為止元宇宙已燒掉該公司 94 億美元，而且 Meta 也預估虧損將逐年顯著成長。祖克柏當時在第三季財報電話會議上表示，Meta 計劃在明年把投資優先集中在少數高成長領域。