高盛：美國通貨膨脹在2023年將顯著放緩

高盛經濟學家預計，美國的通貨膨脹在 2023 年將顯著放緩，這反映了供應鏈問題的緩和、住房通膨達到頂峰，以及薪資增長放緩。

以 Jan Hatzius 在為首的經濟學家在研究報告中寫道，到 2023 年 12 月，核心 PCE 物價指數將從目前的 5.1% 降至 2.9%，大宗商品價格走軟和美元走強，也會壓抑通膨。

上周的數據表明美國消費者價格正在降溫。10 月份通貨膨脹率為 7.7%，是自 1 月以來的最低增速。

具體而言，高盛認為，供應受限的商品類別對核心通膨的貢獻，將從目前的 + 0.6 個百分點，到 2023 年底降到 - 0.4 個百分點，占整體核心通膨放緩幅度的近半。

供應鏈中斷和航運擁塞，在 2022 年顯著緩解，這將有助於汽車和消費品庫存，由極低的水準反彈。尤其是半導體供應顯著改善，目前汽車微晶片出貨量，比 2019 年高出 42%。

其次，住房通貨膨脹率將在明年春季見頂，出租房的空置率也會隨之上升，可能在明年恢復到疫情前的水準。

此外，高盛認為，美國的薪資成長則可能在 2023 年底放緩，並減輕服務業通膨的上行壓力。

高盛指出，勞動力市場的再平衡，目前已在降低薪資增長，尤其是在零售和休閒等行業。他們預計，到 2023 年末，薪資年增率將下降 1.5 個百分點至 4%，這有助於減緩勞動密集型服務類別的通膨。