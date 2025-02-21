Meta股價連續上漲 股票分割呼聲漸起

鉅亨網編譯段智恆 2025-02-21 00:00

‌



臉書母公司 Meta Platforms(META-US) 最近連續 20 日的漲勢將其股價推升至創歷史新高的每股 736.67 美元，年初迄今漲幅逾 25%，讓該公司成文今年「美股七雄」中表現最強的公司，儘管最近兩天有所回落。隨著股價持續攀升，投資人可能會開始呼籲 Meta 進行自 2013 上市以來首次股票分割。

目前 Meta 是「美股七雄」中唯一一家尚未進行股票分割的公司。股票拆分通常發生在股價飆升至高於大部分散戶能接受的價格時，企業會選擇分割股本，讓每股價格降低，從而吸引更多小型投資人。

‌



F/M Investments 資深副總裁 Francisco Bido 表示，股票分割通常是為讓更多的投資人能夠買得起，而這樣的操作往往能夠顯示出公司對未來成長的信心，因為拆分股價不代表公司對未來前景感到不安。

此外，Netflix(NFLX-US) 今年股價也上漲超過 17%，突破每股 1,000 美元的心理關卡，這一高點可能讓公司考慮股票分割。Netflix 在 2015 年曾進行過 1 拆 7 的股票分割。

股票分割的潛在好處不僅限於吸引更多散戶，像輝達在 2023 年 5 月進行的拆分，幫助該公司成功進入道瓊工業平均指數 (Dow Jones Industrial Average)。根據美銀 (BAC-US) 數據，2023 年標普指數中有 17 家公司進行股票分割，是自 2013 年以來最多的一次。