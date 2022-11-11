美通膨回落尖牙股犀利狂飆 00757跟進漲6%

美國公布 10 月通膨數據低於預期，且較前期大幅回落，激勵美股暴漲，由科技巨頭組成的尖牙股 FANG + 指數，單日漲幅達 9.39%；連帶在台股追蹤尖牙指數的統一 FANG+ ETF(00757-TW)，今 (11) 日也漲收超過 6%。

進一步分析 FANG + 指數，會發現該檔指數的 10 檔成分股，單日漲幅全數超過 7%，以 Nvidia、亞馬遜及 Meta 貢獻最大，單日漲幅衝破一成，分別達 14.33%、12.18% 及 10.25%，市值王蘋果公司上漲 8.9%，刷新兩年來單日漲幅紀錄，公司市值更在一夕一間暴增近 2000 億美元，創下美國上市公司歷來單日最大的市值增量。

科技股領軍狂飆，使 FANG + 指數彭博預估獲利本益比，從 11 月 4 日的歷史低點 18.98 倍小幅回升，但 11 月 11 日，FANG + 指數彭博預估獲利本益比仍僅有 20.26 倍，遠低於歷史平均值 32.09 倍。

美國 10 月通膨數據大幅回落，也讓市場開始對聯準會終點利率預期下降一碼，升息腳步可望放緩，統一投信表示，隨著聯準會升息進入尾聲，科技股過去受到的評價下修壓力將減輕，投資人可以 FANG + 指數評價仍位於歷史低檔時，分批布局累積資本，參與科技巨頭長線成長。