美股盤前：拜習會將於今天下午5點半登場!將會討論哪些焦點?

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點)：

■道瓊指數：下跌 55 點，跌幅 -0.16% 至 33708。

■那斯達克 100 指數：下跌 56.50，跌幅 -0.48% 至 11791.50。

■標普 500 指數：下跌 9.25，跌幅 -0.23% 至 3991.00。

【今日總經數據】習會將於今天下午 5 點半登場，隨後當晚 9 點半，拜登將舉行記者會並接受提問。

【最新消息】台股 ETF 除權息旺季：11 檔 ETF 都在 11 月 16 日除息，明日「11 月 15 日」則為最後買進日！包含 00878、006208 等多檔 (推薦閱讀：2022 台股 ETF 除權息旺季報你知)

二、美股盤前關注重點

1. 拜習會：G20 峰會將於 11/15 至 11/16 於印尼舉行，而萬眾矚目的拜習會預計今晚登場。此次拜習會面將會是拜登上任以來首次與習近平實體會面。預期雙方除了將討論日益緊張的中美貿易問題外，也將討論台海議題、烏俄戰爭以及朝鮮半島危機等議題。此次會面後，雙方預計不會發布聯合聲明，只會由拜登單獨召開記者會說明。

2. 泰森食品 (TSN.US) 季報：泰森食品將於今日盤前公布 Q4 季報。近期美國銀行下調泰森食品的評價。主因是雞肉、牛肉等蛋白質副和食品價格大幅下降，將影響到其獲利能力，目前市場預期泰森食品第四季季度收入為 13.49B (YOY+5.3%)，EPS 預估為 1.72 美元(YOY-25.2%)。(延伸閱讀：美股 ETF 怎麼選？投資人最愛的 TOP8 美股)

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