〈財報〉NAND Flash二哥鎧俠Q2合併淨利季減近2成 今後需求看衰

日本 NAND Flash 快閃記憶體大廠鎧俠 (Kioxia，原本的東芝記憶體) 上周五 (11 日) 公布最新財報，2022 年度 (至 2023 年 3 月) 第 2 季合併營收為 3,914 億日元、季增 6.6%，合併營業利益 806 億日元、季減 5.3%，合併淨利 348 億日圓、季減 18.3%。

根據鎧俠公布的財報資料，2022 年度第 2 季的出貨量較上一季增加約 25%，銷售單價則較上一季下滑約 15%。

鎧俠指出，先前因材料混入不純物而對生產造成影響，但後來相關問題已獲得解決；另外智慧型手機用途的快閃記憶體出貨，也因為季節因素而出現增加，整體出貨量攀升。但是在日元走貶的影響之下，美元計價的銷售單價下滑約 20% 至 24% 左右，較日元計價的銷售單價出現更大幅度的下滑。

關於生產調整的問題方面，鎧俠在日本三重縣的四日市工廠和岩手縣的北上工廠，自今 (2022) 年 10 月起，該公司的晶圓投入量於短期間內削減約 3 成左右。今後生產將依照需求狀況來進行調整，也會觀察市場動向，隨時進行重新評估。

而在市場動向和未來展望方面，鎧俠表示，在全球性通膨、升息、景氣衰退疑慮和新冠疫情再度升溫等因素所導致的供應鏈混亂影響之下，前景的不確定性增強，快閃記憶體的整體需求疲弱。

鎧俠預估 PC 和智慧型手機的出貨台數將少於去年，也認為每一台電子裝置平均搭載的快閃記憶體容量將出現平穩增長，但是需求疲軟。

鎧俠也提到，雲端服務需求雖隨著數位化發展而呈現穩固表現，但是今後展望有不確定性。資料中心和企業級 SSD 的需求在景氣衰退疑慮的影響之下，顧客端正實施存貨調整，當前的需求放緩；也認為市場看法，將大幅左右快閃記憶體市場的中長期成長走勢。