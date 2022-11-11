〈財報〉孫正義軟銀集團出現獲利 與脫手阿里巴巴股票有關

孫正義領軍的軟銀集團 (SoftBank Group)(9984-JP) 週五 (11 日) 公布最新財報，2022 年度 (至 2023 年 3 月) 第 2 季的合併淨利達 3 兆 336 億日元，在相隔 3 季之後出現獲利。集團旗下願景基金 (SVF) 接連脫手阿里巴巴 (BABA-US) 股票帶來 5.37 兆日元收益，但其他股票交易呈虧損狀況。

軟銀集團股票周五 (11 日) 收在每股 6953 日元，較前一個交易日上漲 1.76% 或 120 日元。

基於 IFRS 會計準則的 2022 年度前兩季合併財報關鍵數據：

營收報年增 6.7% 至 3 兆 1825 億日元。

稅前利益報年減 72% 至 2926 億日元。

歸屬母公司業主淨損報 1291 億日元。(去年同期報 3636 億日元淨利)

軟銀集團旗下專挑 AI 人工智慧相關新創企業投資的 SVF 仍陷入苦戰，處在嚴苛的經營環境。在 2022 年度第 2 季期間，SVF 的稅前虧損達 1 兆日元左右。

而截至 2022 年度第 2 季，SVF 已連續 3 個季度出現稅前虧損，9 個月期間的合併虧損達 5.5 兆日元左右。受到全球性的升息影響，SVF 的投資對象股價出現普遍性滑落；而估值減少的部分，也以虧損型態呈現在業績上頭。

此外，日元對美元匯價在 2022 年度第 2 季期間走貶，外幣計價債務的日元換算金額出現大幅膨脹，在帳面產生約 2000 億日元的匯損。

這回軟銀集團未公布財測，理由是不確定因素過多，導致合併業績展望難以預測。

孫正義周五下午在法說會上表示，為了對安謀 (ARM) 的成長作出貢獻，他的心力將集中在安謀事業計畫的深層部分。

另根據《路透》報導，有消息人士於周五透露，軟銀集團在經營陷入危機的 FTX 相關投資方面，SVF 的出資金額不到 1 億美元。此外，關於安謀股票的上市計畫，應該難以在 2022 年度內實現。