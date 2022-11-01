〈財報〉MLCC大廠TDK財年H1營益年增47% 全面上修財測

日本生產 MLCC 等零組件的電子大廠 TDK(6762-JP) 周二 (1 日) 盤後公布最新財報，2022 年度 (至 2023 年 3 月)H1 基於 IFRS 的合併營業利益年增 47.4% 至 1203 億日元，全年度的合併營業利益預測上修為年增 19.9% 至 2000 億日元。

TDK 股價周二收在每股 4615 日元，較前一個交易日下跌 0.86% 或 40 日元。

基於 IFRS 的 2022 年度 H1 合併財報關鍵數據：

營收報年增 25.5% 至 1 兆 1220 億日元。

營業利益報年增 47.4% 至 1203 億日元。

稅前利益報年增 41.3% 至 1199 億日元。

歸屬母公司業主純益報年增 26.3% 至 870 億日元。

2022 年度 H1 期間在日元貶值的影響之下，分別為營收和營益帶來約 1641 億日元和 369 億日元的增收、增益。

依產品類別區分的 2022 年度 H1 營收概況：

包括電容器、電感裝置在內的被動元件報年增 17.8% 至 2943 億日元。

感測器應用製品報年增 42.7% 至 849 億日元。

磁性應用製品報年減 12.8% 至 1098 億日元。

能源應用製品報年增 38.5% 至 6024 億日元。

其他報年增 28.3% 至 305 億日圓。

其中在被動元件方面，陶瓷電容器的銷量以車用市場為主出現增長，鋁質電解電容、薄膜電容和電感裝置的銷量也在產業機器市場和車用市場出現增長；感測器應用製品的銷量在 ICT 和車用市場出現增加；磁性應用製品方面，硬碟讀取頭與懸吊的銷量在 ICT 市場出現減少，而磁鐵銷量則是在車用市場出現增加；能源應用製品方面，二次電池和電源等產品的銷量，在 ICT 和產業機器市場出現大幅增長。

其他產品方面，製造設備的銷量在產業機器市場出現增加，另外智慧型手機用途的相機模組用微致動器銷量也在 ICT 市場出現增長。

基於 IFRS 的 2022 年度全年財測關鍵數據：

營收預測年增 16.7% 至 2 兆 2200 億日元。

營業利益預測年增 19.9% 至 2000 億日元。

稅前利益預測年增 15.9% 至 2000 億日元。

歸屬母公司業主純益預測年增 12% 至 1470 億日元。

財測數據全面上修，營收、營業利益、稅前利益、歸屬母公司業主純益的預測數字，分別較原先預測高出 200 億日元 (0.9%)、150 億日元 (8.1%)、100 億日元 (5.3%) 和 20 億日元 (1.4%)。

關於 2022 年度的全年度合併營業利益預測，由 IBES 所彙整的 19 名分析師共識預測中數為 2033 億日元， 高於 TDK 預測的 2000 億日元。