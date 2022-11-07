MLCC大廠村田砸450億日元 在無錫蓋新廠 創投資新紀錄

據《日本經濟新聞》周一 (7 日) 報導，村田製作所 (Murata) 計劃在中國江蘇省蓋全新廠房，將用於 MLCC 的增產之用，投資金額約 450 億日元，是該公司單一設備投資最高紀錄。

雖然當前智慧型手機相關需求滑落，但村田站在中長期觀點，預料電動車和 5G 手機將普及，認為 MLCC 的需求將增長。

每支智慧型手機上頭大約有 1 千個左右 MLCC 零件，業界龍頭村田在全球市場約拿下 4 成的市占率。村田上年度合併營收約 1.8 兆日元，其中 MLCC 約占 4 成左右。

這回村田計劃在中國子公司、負責 MLCC 生產的「無錫村田電子」廠區內蓋新廠房，完工後將用來增產膜片，生產能力未對外公開。將於 11 月動工，預計 2024 年 4 月完工。

村田到 2025 年 3 月結束的 3 年中期經營計畫，在設備投資方面將砸下 6400 億日元，與之前的中期經營計畫水準相當。其中，2022 年度的設備投資金額預估為 2100 億日元，這次在無錫的投資約占全年投資的 2 成水準，寫下該公司在單一投資的新高紀錄。

無錫村田電子的員工人數有 1 萬人以上，是村田在中國當地生產 MLCC 的主力工廠，產品供應給中國國內的通訊和汽車產業。

村田的營收在最近 10 年成長近 3 倍，有 5 成的營收比重都是來自台灣和中國兩地。然而近期中國市場的需求銳減，村田在上月 (10 月) 底公布的最新財報，於財測方面就進行下修。

根據日本市調公司 Global Information，2022 年的 MLCC 市場規模為 140 億美元，估計在 2027 年達到 266 億美元，在這 5 年前間，每年將出現數十個百分點的成長率。村田在 MLCC 方面的生產能力，也持續計畫在每年提升 1 成。

而村田除了在日本和中國之外，在菲律賓也設有 MLCC 的生產工廠；另外該公司 2021 年也在泰國砸下 120 億日元，目前正在蓋新廠房。日本方面，岡山縣的工廠也在 2021 年進行強化，投資金額 160 億日元；島根縣的工廠則於 2022 年 3 月動工蓋新廠房，投資金額 120 億日元。

日本同業方面，TDK、太陽誘電、京瓷也都計畫蓋新廠房。其中，TDK 在日本岩手縣的投資規模達 500 億日元左右，寫下該公司在電子零件生產強化方面的新高紀錄。