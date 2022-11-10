加權股價指數近 6 個月價量表現：（資料來源：Bloomberg, 截至 2022/11/9）

野村腳勤觀點：

●明年 Q1 後通膨有望快速下滑

美國 9 月 CPI 年增 8.2%，儘管呈現連 3 個月下滑趨勢，但幅度甚小令市場不滿，其主要原因在於食品以及房租的「黏性通膨」問題仍存，即便農產品價格已經在 6 月左右回到烏俄戰爭前水準，房租價格也自第二季以後大幅下降，惟這類指標大多有僵固性與遞延性，不容易馬上反應至終端價格。不過從歷史經驗來看，農產品價格變化通常領先 CPI 食品項目約 8 個月，房租價格則是領先 CPI 房租項目約兩季，若是再將基期因素考慮進去，可以合理推測通膨最快在今年第四季，高機率明年第一季可以見到顯著的下滑，而這也符合多數券商認為明年通膨顯著降溫的共識。因此即便目前通膨下滑不明顯，但仍應再保持點耐心，或許過幾個月後，就能到看激勵人心的通膨降溫數字了。

經理人視角：

●大盤利多因素：

（一）房租價格下滑：美國 Zillow 房租指數持續下滑有助通膨放緩，料 10 月 CPI 有望降至 7.9%

（二）FED 升息預期放緩：11 月 FOMC 暗示升息步伐將放緩，市場預期 12 月升息 3 碼機率降至 4 成

（三）財報優於預期：受惠於匯兌受益台股 Q3 財報獲利普遍優於預期，激勵台股短線反彈

●大盤利空因素：

（一）央行維持審慎鷹派：在通膨明顯放緩前，主要國家央行仍維持鷹派以對抗通膨，壓抑股市表現

（二）經濟放緩疑慮：目前市場預估美國未來三季 GDP 季增率將低於 0.5%，經濟放緩態勢逐漸顯現

（三）地緣政治風險升溫：烏俄戰爭、美中禁晶片科技戰、台海危機升溫

●主要利空逐漸退去，股市將率先反彈

台股目前的本益比大約 9 倍，就歷史的角度來看真的是非常便宜的水準，而這還是建立在今年台股 EPS 已下修至零成長的情況下，由此可見股價已經修正夠多了。我們認為目前壓抑股價的壞消息，在明年都有望見到好轉，包括通膨有望在第一季有感降至 5% 左右，FED 升息步伐將接近尾聲，而庫存問題在經過今年 Q4 消費旺季以及企業降低生產後，也有機會在明年 Q2 回到正常水準。當利空因素退去，即便 EPS 尚未好轉，但本益比的重新評價將有助股市率先反彈。因此建議投資人可以開始累積手中部位，只不過仍需要保持耐心，可趁著利空測底的時候低檔進場，等待明年利空退去後的「無基之彈」，以及下半年後隨著 EPS 開始轉佳而出現「有基之彈」的大行情。

各期間績效表：（％）

資料來源：Lipper, 2022/10/31 上表之同業平均依序分別為 SITCA 國內股票型一般股票型、中小股票型、科技股票型、價值股票型與國內平衡型一般股票型類別

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