Fed升息股債雙殺 全球最大退休金基金連三季賠錢 2009年來首見 

全球最大退休金基金「日本政府年金投資基金」 (GPIF) 陷入連續三季虧損，為 2009 年雷曼兄弟危機以來首見，反映美國聯準會 (Fed) 升息，推升殖利率並使債券部位價值減損，同時股市也在全球經濟衰退的擔憂中遭到拋售。

GPIF 周五 (4 日) 公布，年度第 2 季 (7-9 月) 的投資虧損 1.72 兆日元 (116 億美元)，管理資產總價值減為 193 兆日元，投資報酬率為 - 0.88%。上回連三季虧損終止於 2009 年 1 至 3 月。

GPIF 上季投資的每一個資產類別都下跌，其中，外國債券部位損失 7644 億日元，國內債券部位損失 3982 億日元，日股部位下跌 3679 億日元，外國股票部位也減少 1916 億日元。

GPIF 因為管理資產規模龐大，被市場譽為「巨鯨」。

GPIF 連三季投資報酬率為負，是 2009 年以來首見。(圖: 取自官網)

然而不只 GPIF，其他大型退休金基金最近幾個月以來苦於應付市場波動。例如，挪威政府退休基金在 9 月為止一季虧損 4490 億挪威克朗 (434 億美元)，投資報酬率為 - 4.4%，該基金規模與 GPIF 相同，但投資部位較多元，包括美國科技股。

GPIF 總裁宮園雅敬周五透過官網聲明表示，美國和歐洲為了壓制通膨壓力而升息，引發經濟衰退疑慮，並打壓國內外的股票價格。但由於美元對日元持續升值 (7-9 月期間從 135.86 升至 144.75 日元兌 1 美元)，幫助緩和海外股票和債券價格下跌造成的損失。

他說明，由於美元兌日元上季共升值 6.5%，即使道瓊工業指數同期下跌 6.7%，但 GPIF 規模 47 兆日元海外股票部位的虧損僅 0.5%。

GPIF 管理的資產有一半為外國投資，剩下的為日本股票和債券，而日本股債市上季表現大致仍穩健。

目前 GPIF 的投資部位變得略為偏重債券，國內外債券占整體投資組合的比率從 6 月 30 日的 51.4% 升至 52.3%，國內外股票占比則從 48.6% 降為 47.7%。