〈財報〉拿鐵漲價消費者仍買單 星巴克Q3業績勝預期

即使美國通膨升溫、星巴克 (Starbucks) 漲價因應，北美消費者仍願付更多錢買杯拿鐵，加上中國營收降幅小於預期，這家連鎖咖啡龍頭交出優於市場預期的 2022 會計年度第 4 季銷售，周四 (3 日) 盤後股價應聲上漲。

儘管麥當勞、百勝餐飲等品牌，都以更便宜的餐點吸引美國顧客上門，但定價較高的星巴克咖啡和冷飲，依然持續從高所得的顧客身上賺取穩定的收益。

星巴克第 4 季 (10 月 2 日止) 的美國同店銷售成長 11%，資料顯示每筆訂單金額都增加，而交易量小幅增加，代表來客數穩定，但消費者願意花更多錢。

瑞士信貸分析師指出，重新推出的指標性飲品「南瓜香料拿鐵」(Pumpkin Spice Latte)，幫助星巴克締造史上最高單周銷售紀錄。

美國的業績成長，幫助彌補中國同店銷售下滑 16%，當地仍在執行嚴格的防疫清零政策，因此內用區仍關閉，鮮少顧客上門。不過，這個降幅已小於 Gordon Haskett 分析師預估的下降 20%，以及前一季的大減 44%。

整體而言，星巴克第 4 季的全球同店銷售成長 7%，遠勝 Refinitiv IBES 調查分析師預估的 4.2%，總營收約增加 3% 至 84.1 億美元，也高於分析師所估的 83.1 億美元。

星巴克臨時執行長舒茲 (Howard Schultz) 說：「我們看到世界各地消費者對星巴克咖啡的需求，在第 4 季和一整年都在加速。」

舒茲向分析師說，消費者忠誠度並未因漲價而受影響，不僅如此，顧客群變得較年輕，而且都是擁有一定可支配所得的消費族群。

星巴克對前景樂觀，預估 2023 全年度的美國同店銷售成長 7-9%，獲利將接近公司原估 15-20% 成長區間的高標。

不過，星巴克第 4 季的營業利潤率較去年同期下滑，反映通膨壓力，以及為提升咖啡師薪資、訓練支出和設備升級投入的開銷。星巴克正設法透過提高工資和改善福利，削弱美國多個地方的工會運動。

針對中國市場，星巴克表示防疫清零的不確定性將延續，尤其最近疫情復燃，導致當地門市的人潮大減。但星巴克仍期待憑著在中國的大筆投資，成為中國最大西方連鎖咖啡品牌。

星巴克周四盤後因亮麗的財報一度上漲 3%，截稿前仍漲 2.21%。該股稍早收盤微漲 0.12%，報每股 84.68 美元，今年來累積下跌逾 27%。