〈紐約匯市〉Fed唱鷹帶動美元強升 英國央行發出衰退警告 英鎊重貶2%

在聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 暗示美國終點利率可能高於預期之後，美元指數周四 (3 日) 強升。英鎊則是在英國央行 (BoE) 宣布以 33 年最大幅度升息後重貶，因央行警告經濟衰退恐持續至 2024 年。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 大漲 1.47%，至 112.98，是 10 月 21 日以來最高。

Fed 周三 (2 日) 連續四度升息 3 碼，使利率達到 3.75-4% 區間，鮑爾雖暗示下月可能討論放緩升息，但也認為現在考慮暫停升息還太早，澆熄市場對央行轉向更寬鬆立場的希望。

期貨市場周四預估，美國聯邦基金利率會在 2023 年 6 月 Fed 會議上達到 5.15% 的峰值，高於 5 月時預期的 4.9%。

BMO Capital 外匯策略師 Greg Anderson 和 Stephen Gallo 認為，更高的終點利率可能使原先預期美元達到高峰的時間延後 1 到 3 個月。

經濟數據顯示，美國上周初領失業金人數意外下滑至 21.7 萬，接近歷史低點，顯示美國勞動力市場依舊穩健。市場緊接著將焦點放在周五 (4 日) 的非農就業數據，路透訪調顯示，華爾街經濟學家預測 10 月將新增 20 萬個職位，失業率料為 3.6%。

英國央行稍早宣布升息 3 碼，雖然預測本季通膨率將達 11%，創 40 年新高，該行仍給出鴿派言論，稱未來升息力道可能會低於預期。

不過，英國央行警告，因高能源價格和金融環境緊縮對支出形成壓力，預估 2023 年至 2024 年上半年，英國經濟將持續下滑，這會是 2008 年金融危機以來最長的衰退。

在央行發出警告之後，英鎊重貶 2% 至 1.1158 美元，至 10 月 21 日以來最低水平；歐元延續連日貶勢，下跌 0.75% 至 0.9747 美元，至兩周低位。

Monex 美國交易主管 Juan Perez 表示，對全球經濟衰退的觀點，將持續鞏固美元的優勢地位，帶動更多避險買盤湧向美元。

日元兌美元下跌 0.3% 至 148.21 美元，交易員持續關注日本官方是否進一步出手阻貶日元。

截至台灣時間周五 (4 日) 約 6:00 價格：