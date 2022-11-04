〈財報〉Coinbase Q3營收暴跌 但用戶人數高於預期 盤後漲近5%

加密貨幣交易所 Coinbase (COIN-US) 周四 (3 日) 盤後公布的第三季營收不及市場預期且虧損意外擴大，但因用戶人數高於分析師預期，激勵盤後漲近 5%。

近時確認，Coinbase 周四收低 8.09%，但盤後回彈 4.87%，報每股 58.52 美元。

第三季財報關鍵 vs 分析師估值

調整後每股虧損：2.43 美元 vs. 2.40 美元 (Refinitiv 調查的共識預期)

營收：5.9 億美元 vs. 6.54 億美元 (Refinitiv 調查的共識預期)

由於交易者遠離加密貨幣，令 Coinbase 營收較去年同期崩跌 50% 以上，也自去年同期超過 4 億美元的獲利轉為虧損 5.45 億美元。

Coinbase 說：「交易營收受到宏觀經濟和加密貨幣市場更大的阻力衝擊，以及交易量向海外轉移的顯著影響。」

由於加密貨幣價格暴跌，加上資金自高風險股票撤出，Coinbase 今年迄今股價已跌逾 3/4。最受歡迎的加密貨幣──比特幣價值已自 2021 年 11 月創下的史上高點下跌 70% 以上。

Coinbase 用戶基礎今年一整年 都在下降，第三季每月交易用戶 (MTU) 850 萬人，較上一季的 900 萬人和第一季的 920 萬人下滑，但根據 StreetAccount，分析師原本預估會下降至 784 萬人。

Coinbase 估計全年的 MTU 可能「略低於」900 萬人，並稱其「謹慎樂觀」預期，會在今年訂定的「調整後虧損護欄」5 億美元內運作。

零售交易營收 3.461 億美元，低於去年同期的 10.2 億美元，也不及 StreetAccount 調查的分析師共識 4.542 億美元。

文件顯示，10 月份的交易量為 470 億美元，截至 10 月的 MTU 大致與第三季業績相符。Coinbase 預料，「第四季交易量將較第三季下降，但 MTU 大致與第三季相同。」

自去年上市後，Coinbase 招兵買馬以對應加密貨幣交易工具激增的需求，以及市場對新興硬幣的熱情，但該領域的動能在 2022 年完全逆轉，迫使 Coinbase 進行裁員。今年 6 月，Coinbase 透露正要減少 18% 全職人力，換算超過 1000 人遭裁員。

以太幣在第三季交易量的占比自前季的 22% 上升至 33%，而比特幣占比 31%。然而，交易營收卻僅 24% 來自以太幣，31% 來自比特幣，與交易量占比相同。