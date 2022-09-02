星巴克執行長換人當 將由利潔時執行長納拉辛漢接任

美國星巴克公司 (SBUX-US) 周四 (1 日) 宣布任命納拉辛漢 (Laxman Narasimhan) 為新任執行長。納拉辛漢和星巴克創辦人暨現任執行長舒茲 (Howard Schultz) 將從 10 月起將展開職務交接，預定 2023 年 4 月 1 日正式就任。

納拉辛漢目前是英國消費品巨頭利潔時集團 (Reckitt Benckiser Group) 的執行長。他過去曾任美國大型顧問公司麥肯錫 (McKinsey) 的高級合夥人，後來轉往美國百事可樂公司 (PEP-US) 擔任全球商務長 (Global Chief Commercial Officer)，接著於 2019 年成為利潔時的執行長。

納拉辛漢在利潔時主導該集團的經營重建，任內分拆了許多虧損的業務。

星巴克表示，納拉辛漢對全球性消費者品牌擁有豐富經驗，並對他在利潔時推動的策略改革及帶動公司持續成長的表現，給予高度評價。

目前星巴克的海外事業成長表現不佳，還遇上成本升高的問題。該公司 2022 年 4~6 月財報顯示，因通膨導致的原物料飆漲、人事費用增加，已成為沉重包袱，淨利因而年減 21%。

此外，目前星巴克美國國內分店的「工會化」爭鬥也愈演愈烈。