美股重點新聞摘要2022年11月03日

今日操盤前瞻

聯準會 (Fed)、英國央行(BoE) 利率決策

美股財報 (盤後)：高通 (QCOM)、Roku(ROKU)、eBay(EBAY)、科沃 (QRVO)

中國 10 月財新服務業、綜合 PMI

美股財報 (盤前)：Under Armour(UA)、派樂騰 (PTON)

美國上周失業金、10 月 ISM 非製造業指數

一文掌握 Fed 會議：鷹派鮑爾、軟著陸機率變小、終點利率可能高於預期

聯準會 (Fed) 週三 (2 日) 結束 11 月利率決策會議，一如預期宣布調升 3 碼，將基準利率走廊升至 3.75% 至 4% 區間，為 2008 年以來最高水平，而鷹派聯準會主席鮑爾在記者會上掀起風險資產動盪時刻。閱讀全文...

Fed 11 月、9 月聲明比一比：拋出改變升息步調的三個條件

美國聯準會 (Fed) 於台灣時間周四 (3 日) 凌晨 2 點公布 11 月貨幣政策決議，聯邦基金利率 (FFR) 目標區間調升 3 碼 (75 個基點) 至 3.75-4.00%，並且持續縮減資產負債表。閱讀全文...

美國升高壓力 要荷蘭和 ASML 擴大對中晶片設備管制

美國和荷蘭本月將舉行新一輪對談，以限制中國取得先進晶片技術。華府將在會中升高壓力，要求荷蘭禁止艾司摩爾 (ASML) 繼續供貨給中國，包括「浸潤式微影」設備 (immersion lithography，先進程度僅次於極紫外光 EUV 設備)。閱讀全文...

高通 Q1 財測遠遜預期又凍結招聘 盤後挫近 7%

高通 (QCOM-US) 周三 (2 日) 盤後公布會計年度第四季 (9 月季度) 財報符合預期，但第一季財測遠低於分析師預期，令盤後股價挫近 7%。高通也表示，本季開始凍結招聘。閱讀全文...

經濟衰退日益逼近 航運巨擘馬士基看淡貨櫃需求

航運巨擘馬士基（Maersk）周三（2 日）警告，由於全球經濟衰退逼近，運輸和物流需求放緩，同時下調今年貨櫃需求，儘管其第三季財報表現亮眼。該公司股價也受消息影響應聲下跌逾 7%。閱讀全文...