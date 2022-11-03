女股神看好馬斯克 將推特打造為超級應用X

有「女股神」之稱的方舟 (Ark) 投資管理創辦人伍德 (Cathie Wood) 週三 (2 日) 預測，推特新老闆馬斯克將成功讓推特變為「超級應用 X。」

馬斯克上月推文稱：「收購推特是打造超級應用 X 計劃的加速器。若改造推特成功，推特有望在 5 至 10 年內發展到超過 10 億用戶。」

市場猜測，馬斯克所謂的「超級應用 X 計畫」應該就是像中國的微信 (Wechat) 一樣身兼所有網路功能的超級應用，可將銀行、資訊、娛樂多種功能和服務結合的手機應用程式。

伍德週三在葡萄牙里斯本舉行的網路峰會 (Web Summit) 上提到：「馬斯克正在考慮像微信這樣的超級應用。」

目前正投資推特的伍德指出：「各位記住，馬斯克是從支付產業起家的，他把公司 PayPal (原 X.com) 轉賣給全球最大的線上商城 eBay，馬斯克和推特聯合創始人 Jack Dorsey 一起工作，將能把推特變成一個超級應用程式。」

伍德預測，推特未來可能看起來更像一個數位錢包，用戶可以在推特購物、消費、融資貸款，成為口袋裡的銀行分行，也相信推特將成功地垂直整合。

女股神：推特缺陷在於其內容審核決策並不透明 (圖片：AFP)

外界擔憂馬斯克計劃降低普遍存在於所有社群媒體平台的標準，這恐讓推特充滿大量仇恨、有害和潛在的非法內容。

伍德認為：「推特缺陷在於其內容審核決策並不透明，我們沒有看到演算法，以及它們是如何運作，我認為馬斯克可以把推特變成開放原始碼，在那裡程式碼可以被審查、修改和分享。」

推特 (TWTR-US) 自馬斯克收購成功後隔天停止交易，將於 11 月 8 日從紐約證券交易所下市，準備啟動下市程序。