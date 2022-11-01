明年亞太地區實質薪資成長可望領先全球 台灣增幅估翻2倍

最新調查顯示，隨著通膨繼續影響全球經濟，亞太地區將成為 2023 年全球唯一實現薪資成長的地區，其中，我國實質薪資成長率估較今年成長 2 倍至 1.8%。

人力資源顧問公司 ECA International 發布年度薪資趨勢報告，預估亞太地區明年平均實質薪資成長率 (名目薪資成長率減掉通膨率) 為 1.3%。相較之下，歐洲預估下滑 1.5%，美洲估下滑 0.5%，非洲和中東估下滑 0.1%。

按個別國家來看，印度明年薪資增幅可望成長 4.6%，居亞太地區之首，第二和第三名分別是越南的 4% 和中國的 3.8%，台灣實質薪資成長率估自今年的 0.6% 升至 1.8%。

ECA 並預估，大部分接受調查的亞太國家，明年實質薪資成長率至少會同於今年或是更高。

ECA 預估，印度、越南和中國為明年亞太地區實質薪資成長幅度最大的前三名，台灣位居第七。(圖：ECA International)

ECA International 地區主任 Lee Quane 表示，今年通膨率大幅上升，導致 78% 受訪國家的實質薪資下滑，且歐洲沒有半個國家實現薪資成長，雖然明年情勢可望改善，但全球平均實質薪資估仍下滑 0.5%。

ECA International 並說，今年全球實質薪資增幅最大的前 10 個國家，有 8 個來自亞太地區。不過，並非所有亞太地區國家都能迎來好消息，舉例來說，寮國和緬甸等國實質薪資恐因政經問題而大幅下滑。

ECA International 預估，明年全球約 37% 的受訪國家能有實質薪資成長，略高於今年的 22%。上述報告是基於從 68 個國家 / 地區的 360 多個跨國公司所取得的資訊。