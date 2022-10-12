前8月實質經常性薪資仍負成長 6年來同期首見

主計總處今 (12) 日公布 8 月受僱員工薪資概況，8 月經常性薪資平均為 46971 元，年增 3.37%，但今 (2022) 年 1-8 月實質經常性薪資仍呈現負成長，年減 0.02%，此為 6 年來同期首見負成長，顯示通膨還是吃掉薪資成長性。

據主計總處資料顯示，8 月底工業及服務業全體受僱員工人數 819 萬 1 千人，較上月底增加 1 萬 1 千人。全體受僱員工俗稱「月薪」的經常性薪資平均為 44497 元，年增 2.98%；加計獎金、加班費等非經常性薪資後的總薪資為 56108 元，年增 7.25%。

而 1-8 月全體受僱員工經常性薪資平均為 44311 元，較上年同期增加 3.08%，總薪資亦增 4.08%；但是剔除物價因素後，實質經常性薪資還是負成長、年減 0.02%。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，實質薪資年減幅已從 0.1% 縮小到 0.02%，隨著國內消費者物價指數慢慢回落，實質薪資減幅也將持續縮小。

就行業別觀察，隨國內相關商業及休閒活動回溫，藝術娛樂及休閒服務業、批發及零售業、住宿及餐飲業經常性薪資均較上月呈現成長。8 月全體受僱員工總工時平均為 182.2 小時，較上月增加 12.6 小時，主因本月工作日數較多所致，其中藝術、娛樂及休閒服務業增加 39.8 小時最多。