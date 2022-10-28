Fed偏好通膨指標再度升溫 9月核心PCE年增5.1%

美國聯準會（Fed）偏好的通貨膨脹指標─個人消費支出（PCE）物價指數，9 月數據再次加速成長，同時消費者支出保持彈性，表明物價壓力仍在且需求強勁，強化聯準會（Fed）下周再次大幅升息的理由。

根據美國商務部周五（28 日）公布數據，美國 9 月 PCE 物價指數年增 6.2%，與前值持平，低於經濟學家預期的 6.3%，為連續三個月放緩；9 月 PCE 物價指數月增 0.3% 符合預期，也與前值持平。

Fed 偏好的通膨指標、剔除食品與能源價格後的 9 月核心 PCE 物價指數年升 5.1%，雖略低於預期的 5.2%，但較前值 4.9% 進一步成長；9 月核心 PCE 月增 0.5% 符合市場預期，前值下修至 0.5%。

美國 9 月核心 PCE 年增幅度雖低於預期，但較前值再度成長。(圖片：ZeroHedge)

雖然能源價格仍是 9 月物價增幅放緩的主要驅動力，但與 8 月相比降幅大大放緩。9 月商品價格與 8 月相比下降 0.1%、服務價格上漲 0.6%、食品價格上漲 0.6%、能源價格下降 2.4%（前值為 5.5%）。

與去年同期相比，9 月商品價格上漲 8.1%、服務價格上漲 5.3%，食品價格上漲 11.9%，能源價格上漲 20.3%。

同日公布的另一項數據顯示，美國 9 月個人收入月增 0.4%，符合市場預期，前值上修至 0.4%；而 9 月個人消費支出月增 0.6%，高於預期的 0.4%，前值自 0.4% 上修至 0.6%。

FWDBONDS 首席分析師 Christopher Rupkey 表示，儘管大眾擔心通膨影響但仍持續購物，讓經濟又能維持一個季度的成長。不過短期內需求放緩不可能緩解通膨壓力。