瑞信董事長看好公司東山再起 無意求售

為替公司重組籌集資金，瑞士信貸 (Credit Suisse) 日前公布 40 億美元的增資計畫，吸引沙烏地阿拉伯國家銀行 (Saudi National Bank) 等參與者，即使深受財務危機所擾，瑞信董事長萊曼 (Axel Lehmann) 也無意出售整間公司。

萊曼周一 (31 日) 表達希望維持瑞信獨立的想法，他在受訪時表示，公司勢必會再度崛起，因此不會進行任何收購討論。今年迄今，瑞銀股價已跌逾一半，收購傳聞加上對其財務穩定的擔憂情緒持續干擾股價。

瑞信日前公布 40 億瑞郎的現金增資計畫，沙烏地阿拉伯國家銀行參與本次增資後取得 9.9% 股權，成為瑞信最大股東之一。

萊曼表示，增資有助於該行推動重大重組計畫，縮減公司規模與交易事業，未來將以財富管理為業務中心。

瑞信董事長萊曼 (Axel Lehmann) (圖：AFP)

據彭博稍早報導，在宣布增資計畫後，萊曼本人已購買價值約 100 萬美元的瑞信股票，以表示其對自家轉型策略的信心。

作為重組項目的一部分，瑞信計劃將部分證券化產品部門賣給私募基金阿波羅全球管理公司 (Apollo Global Management) 在內等買家。萊曼對於在下周達成協議充滿信心，並計劃保留該項業務的部分收入流。

瑞信還將從第 4 季開始裁員 2700 人，最終裁員規模估達 17%，即約 9000 人，但萊曼拒絕說明哪些地區受裁員影響最大。

即使中國面臨經濟成長下滑和地緣政治擔憂，萊曼仍看好亞太市場成長前景，以及香港作為全球金融中心的地位，同時反駁外界對其考慮降低在中國投資的臆測。