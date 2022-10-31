歐元區10月通膨率達10.7% 史上新高 GDP大降至成長0.2%

歐元區 10 月通膨率升至 10% 以上，凸顯該地區生活成本危機的嚴重性，並增加了歐洲央行的壓力。

歐洲統計局周一 (31 日) 發布的初步數據顯示，上個月總體通膨率為 10.7%。這是自歐元區成立以來的最高單月數字。在過去 12 個月中，這個由 19 個成員國組成的集團面臨著更高的物價，尤其是能源和食品價格。而俄羅斯在 2 月下旬對烏克蘭的入侵加劇了這種增長。

事實再次證明了這一點，能源成本一如預期在 10 月的年度漲幅最高，從 9 月的 40.7% 升至 41.9%。同期食品、酒類和菸草價格也上漲，由上月的 11.8% 漲至 13.1%。

個別國家上周陸續報告物價初值估計。在義大利，整體通膨率高於分析師預期，同比成長 12.8%。德國通貨膨脹率躍升至 11.6%；而在法國，這個數字達到 7.1%。不同數字反映出各國政府採取的措施，以及各國對俄羅斯油氣的依賴度。

然而，有些歐元國家的通貨膨脹率上升超過 20%，包括愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛。

肩負控制通膨任務的歐洲央行上周四 (27 日) 確認未來幾個月將進一步升息，以試圖壓低物價。它在聲明中表示，已在利率正常化方面取得「實質性進展」，但「預計將進一步提高利率，以確保通膨及時回到其 2% 的中期目標」。

歐洲央行上周決定連續第二次息 75 個基點。

歐洲央行行長拉加德在隨後的新聞發布會上表示，歐元區經濟衰退的可能性已經加大。

周一同步公布的數據顯示，歐元區 10 月的 GDP (國內生產總值) 為 0.2%；第 2 季 GDP 成長率為 0.8%。只有比利時、拉脫維亞和奧地利的 GDP 率低於零。

到目前為止，這個由 19 個成員國組成的集團已經躲過衰退，但經濟放緩是顯而易見的。幾位經濟學家預測，本季 GDP 將出現收縮。