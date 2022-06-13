越南7月1日起 最低薪資調升6%

越南平均最低薪資將按原定規劃，自 7 月 1 日起調升，平均幅度達 6%。在疫情影響之下，越南最低薪資已大約 2 年半未調整。

2022 年 4 月 12 日，越南國家薪資委員會 (National Wage Council) 決議自 27 月 1 日起，地區最低薪資將調高 6%，依地區不同實際情況將提高 18 萬至 26 萬越南盾；但當時有 8 個協會向越南政府反映，希望能延至 2023 年初實施，這 8 個協會包括日本商工會議所 (JCCI)、越南紡織服裝協會和越南電子企業協會等。

不過，越南副總理范平明已於周日 (12 日) 簽署相關文件，越南最低薪資將從 7 月 1 日起調升。

俄羅斯侵略烏克蘭造成全球性的燃料價格飆漲，這也導致越南 5 月消費者物價指數 (CPI) 年升 2.86%，超越前月的年增 2.64%；專家認為，越南政府之所以同意 7 月實施最低薪資調漲，是考量減輕通膨對國民生活的影響。

在美中貿易摩擦等影響之下，越南政府估計將有更多工廠會從中國轉移至越南。當前越南的總出口額當中，約有 7 成來自外資企業、貢獻度相當可觀；而在 2023 年 1 月，越南當局有可能再度調漲最低薪資，外資企業在接下來恐怕也會為了間歇性向上提高的生產成本問題而感到苦惱。