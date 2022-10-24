美10月製造業PMI兩年來首度跌破榮枯線 經濟衰退訊號浮現

標普全球 (S&P Global) 周一（24 日）公布的採購經理人指數（PMI）初步調查顯示，美國受高通膨與利率上升影響商業活動趨弱，10 月綜合與服務業 PMI 連續第四個月萎縮，其中製造業 PMI 更是兩年來首次跌破榮枯線，經濟衰退訊號浮現。

綠：美 10 月製造業 PMI；藍：美國 10 月服務業 PMI；紅：花旗驚奇指數。(圖片：ZeroHedge)

美國 10 月 Markit PMI 報告：

製造業 PMI 初值報 49.9，低高於市場預期 51.1，前值為 52.0

服務業 PMI 初值報 46.6，低於市場預期 49.2，前值為 49.3

綜合 PMI 初值報 47.3，低於市場預期 49.3，前值為 49.5

10 月服務業 PMI 下滑至 46.6，創下 2020 年 5 月以來第二糟，報告顯示，企業將此歸因於客戶需求疲弱、利率上升與頑固的通膨，而 10 月製造業 PMI 降至 49.9，為 2020 年 6 月以來首次跌破榮枯線。

由於製造業與服務業提供商對前景看法均出現惡化，導致 10 月綜合 PMI 跌至 2020 年 9 月以來新低。該指數以 50 作為榮枯線。

觀察數據細項，由於需求疲軟，新業務普遍出現下滑，10 月新訂單指數繼 9 月小幅擴張後重回萎縮區間，且客戶需求的降幅創 2020 年 5 月以來最大。

10 月企業投入價格綜合指數從 67.3 小幅升至 67.8，從 2021 年以來的新低水準回升，而收費價格指數則回落至 2020 年 12 月以來新低，不過兩個指標仍位於高處。

就業市場方面，該份報告指出，面對疲軟的需求，服務供應商在 10 月份減少員工數量，包括裁員與替換不願離職員工。

標普全球首席經濟學家威廉森（Chris Williamson）表示，這些調查顯示出經濟在第四季萎縮的風險增加，同時通膨的壓力依然居高不下。不過有明顯跡象表明，需求趨弱有助緩和整體通膨率。