歐元區10月綜合PMI連4個月跌破榮枯線 經濟衰退恐無法避免

標普全球 (S&P Global) 周一（24 日）公布的採購經理人指數（PMI）初步調查顯示，歐元區 10 月綜合 PMI 連續第四個月萎縮，強化市場對歐元區正走向衰退的預期。

數據顯示，歐元區 10 月製造業 PMI 初值跌至 46.6，低於預期的 47.8 與前值 48.4，創 29 個月新低，而服務業 PMI 初值報 48.2，符合市場預期，但略低於前值 48.8，創 20 個月新低，綜合 PMI 初值跌至 47.1，不及預期的 47.5 與前值 48.1，創 23 個月新低。

其中商品與服務新訂單連續第四個月下滑，為 2012 年 12 月以來未見的降幅（不包含因新冠疫情封鎖月份），另外不確定的前景導致一些公司停止招聘，還有一些公司則因產能過剩而裁員。

標普全球市場情報首席經濟學家 Chris Williamson 認為，是歐洲能源危機拖累整體數據表現。雖然生活成本上升是經濟放緩的主因，但能源危機仍是主要問題，拖累該區的經濟活動，特別是能源密集型產業。

Williamson 也警告，歐元區 10 月的 PMI 初值可能加劇市場對該區經濟陷入衰退的擔憂，儘管歐元區整體 PMI 初值與國內生產毛額（GDP）的溫和下滑表現一致，但需求正在急遽下滑，企業對高庫存與低於預期的銷售越感擔憂，尤其是在冬季臨近之際，因此經濟在年底前衰退的風險加速。

而且考慮到 10 月生產損失的加劇與需求狀況惡化，歐元區經濟似乎將在第四季出現萎縮，加劇大眾對衰退越來越不可避免的猜測。

標普報告顯示，歐元區的數據顯示其經濟在第四季將萎縮 0.2%，甚至可能在年底加速。

與此同時，法國與德國稍早公布的 PMI 數據也預告經濟前景黯淡，前者綜合 PMI 報 50，略低於預期的 50.3，前值為 51.2，為 2021 年 3 月以來首次成長停滯，而德國綜合 PMI 報 44.1，不及預期的 45.3，前值為 45.7，連續第四個月萎縮。