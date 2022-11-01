英國強制家禽居家隔離 避免史上最大規模禽流感擴散

為了對抗史上最嚴重的禽流感，英國政府下令要求所有家禽和圈養鳥類都需留在室內，11 月 7 日午夜起生效。

過去一年來，英國共通報超過 200 起禽流感個案，創史上最高紀錄，而且自 10 月以來，一共在 70 地偵測到疫情。

為了圍堵疫情不使其擴大，英國曾在 10 月中旬提出「預防區」的想法，例如要求農民把散養雞圈養在固定區域，之後也在幾個「熱點」地區下達封鎖令，包括諾福克 (Norfolk)、薩福克 (Suffolk)、艾塞克斯 (Essex) 部分區域。

英國首席獸醫官員 Christine Middelmiss 說，封鎖令擴大到全英國實施「絕非輕率的決定，是保護家中鳥類不受易感染疾病的最佳方法。」至於封鎖何時解除，請農民等待進一步通知。

英國農民和產業專家不斷警告，禽流感疫情肆虐，將讓今年耶誕節火雞肉供應短缺，英國家禽協會主席 Richard Griffiths 也指出，今年自由放養火雞的價格可能更昂貴。

不只英國，整個歐洲今年夏天都發生史無前例的嚴重禽流感，影響範圍從挪威、葡萄牙到全歐陸，並隨著侯鳥遷移路線，跨過大西洋蔓延到北美。

英國衛生安全局 (HSA) 表示，禽流感對公眾風險仍低，英國食品標準局 (FSA) 也說，英國消費者因為禽流感遭遇的食安風險偏低。