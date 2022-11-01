〈台股盤前要聞〉景氣燈號瀕衰退藍燈、台積3奈米傳對供應商砍單 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點，台經院昨 (31) 日公布製造業個別產業景氣信號，9 月製造業景氣信號值降至 10.53 分，連 7 個月亮起代表景氣低迷的黃藍燈，燈號值更逼近「衰退」藍燈；台積電 3 奈米量產時程受客戶推出產品進度影響而延後，傳逐步下調供應商訂單，較年初預估數量減少 4-5 成。以下是今 (1) 日必看重要財經新聞。

台經院 9 月製造業景氣燈號續亮低迷黃藍燈 瀕衰退藍燈邊緣

台經院昨 (31) 日公布製造業個別產業景氣信號，9 月製造業景氣信號值降至 10.53 分，不僅連續 7 個月亮起代表景氣低迷的黃藍燈，燈號值更逼近「衰退」的藍燈。閱讀全文...

台積電 3 奈米放量時程再等等 傳對供應商訂單減半

台積電 (2330-TW)(TSM-US) 3 奈米量產時程受客戶推出產品進度影響而延後，近期也傳出台積電已逐步下調供應商訂單，較年初預估的數量相比減少高達 4-5 成，包含中砂 (1560-TW)、光洋科 (1785-TW) 等與先進製程高度相關的供應商營運恐將面臨寒風。閱讀全文...

台積電啟動竹科再生水廠專案 2025 年供水導入 2 奈米廠區

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 南科再生水廠已於 9 月正式通水，年底前每日可供應 1 萬噸工業再生水。台積電今年同時也啟動竹科再生水廠專案，預計 2025 年每日可供應工業再生水 1 萬公噸，導入 2 奈米製程廠區，並配合市政再生水供應。閱讀全文...

MCU 價量走跌 盛群 Q3 EPS 0.99 元 探兩年半低點

MCU 廠盛群 (6202-TW) 昨 (31) 日公布第三季財報，受 MCU 價量齊跌影響，單季毛利率降至 49.15%，探一年半來新低，獲利也較去年同期縮水，稅後純益 2.24 億元，季減 36.91%，年減 68.72%，每股稅後純益 0.99 元，為兩年半來低點。閱讀全文...

台郡 Q4 產值估維持去年同期 全年營收估創新高

蘋果供應鏈軟板廠台郡 (6269-TW) 昨 (31) 日召開法說會，隨著進入客戶旗艦新機出貨旺季，台郡第四季產值也將持平去年同期，依此推估，台郡 2022 年全年營收將以 411 億元改寫新高，年增幅 15%。閱讀全文...

MLCC 大廠村田獲利差 財測數據全面下修

日本 MLCC 大廠村田製作所 (Murata)(6981-JP) 周一 (31 日) 盤後公布 2022 年度 (至 2023 年 3 月) 前 2 季合併財報，營業利益年減 12.2% 至 1950 億日元；財測全面下修，預測營業利益年減 10.4% 至 3800 億日元，和 IBES 所整理的 21 名分析師共識預測中數 4276 億日元有著相當差距。閱讀全文...

京東方 Q3 轉虧 擬斥人民幣 290 億元再建新廠攻 VR、MiniLED

面板產業今年陷入景氣寒冬，不只面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 第三季大虧百億元，全球面板龍頭京東方 (000725-CN) 同樣陷入虧損，第三季虧損人民幣 13.04 億元，由去年同期盈轉虧，不過京東方同步公告將斥資人民幣 290 億元 (約新台幣 1280 億元) 新設新型半導體顯示器件生產線，攻 VR、MiniLED 商機。閱讀全文...

聯發科最壞情況已過 外資調升評等與目標價

聯發科 (2454-TW) 法說結束後，外資紛紛出具報告指出，聯發科第四季營收季減幅超預期，但毛利率仍維持高檔，依據過往經驗，庫存高峰通常象徵股價低谷，隨著存貨金額開始下滑，將聯發科評等自中立調升至買進，目標價也由 660 元提升至 750 元。閱讀全文...