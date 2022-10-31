台積電3奈米放量時程再等等 傳對供應商訂單減半

台積電 (2330-TW)(TSM-US) 3 奈米量產時程受客戶推出產品進度影響而延後，近期也傳出台積電已逐步下調供應商訂單，較年初預估的數量相比減少高達 4-5 成，包含中砂 (1560-TW)、光洋科 (1785-TW) 等與先進製程高度相關的供應商營運恐將面臨寒風。

台積電相關供應鏈皆不對外評論客戶事宜；台積電法說時則對 3 奈米製程進度仍維持今年下半年量產的說法。

業界指出，台積電 3 奈米主要客戶包含蘋果 (AAPL-US) 與英特爾 (INTC-US) ，今日外電報導指出，蘋果搭載新一代 M2 處理器的 Mac 系列產品將延後至明年 3 月發表，也代表年底前台積電將不會協助蘋果量產該款新一代晶片。

而英特爾 (INTC-US) 儘管同為台積電 3 奈米大客戶，但由於與台積電的競合關係，為保留自家技術，將新處理器生產方式拆分為兩塊，一塊維持原樣、由自家負責生產，另一塊則委由台積電代工，隨後再透過先進封裝技術合併為一顆晶片。

業界坦言，由於台積電代工產能與技術皆已到位，不過，英特爾卻受限自家技術尚未發展成熟，延緩新平台發展時程至少 1 年，導致台積電原先預估開出的新產能只能閒置等待，連帶衝擊需求修正。

業界表示，台積電原訂年底時 3 奈米產能每月可達 4.4 萬片，但現在僅約 1 萬片，放量速度明顯低預期，下給供應商的訂單預估也一路往下修正，據了解，現階段訂單與年初相比，修正幅度已達 4-5 成。

中砂、光洋科分別為台積電鑽石碟、高階靶材的供應商，也是台積電在地供應鏈的培植對象，先前受惠先進製程需求強勁，兩家來自大客戶的營收貢獻也顯著成長，但台積電近來需求減緩、訂單下滑，兩家廠商營運多少也同受影響。

不過，長期來看，業界仍看好，台積電 N3E 客戶眾多，除了既有兩大客戶外，還有高通 (QCOM-US)、聯發科 (2454-TW) 等，且設計定案的數量高於 3 奈米，屆時對上游材料與耗材的需求也會重返成長。