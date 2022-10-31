京東方Q3轉虧 擬斥人民幣290億元再建新廠攻VR、MiniLED

面板產業今年陷入景氣寒冬，不只面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 第三季大虧百億元，全球面板龍頭京東方 (000725-CN) 同樣陷入虧損，第三季虧損人民幣 13.04 億元，由去年同期盈轉虧，不過京東方同步公告將斥資人民幣 290 億元 (約新台幣 1280 億元) 新設新型半導體顯示器件生產線，攻 VR、MiniLED 商機。

京東方第三季營收達人民幣 411.34 億元，年減 26.79%，稅後虧損人民幣 13.04 億元，每股虧損人民幣 0.039 元，累計前三季營收達人民幣 1327.44 億元，年減 19.45%，稅後純益達人民幣 52.91 億元，雖維持獲利，但年減 73.75%，每股純益則為人民幣 0.128 元。

雖然整體市況低迷，但京東方同步公告，隨著科技、產業生態持續發展，預期 VR 產品需求成長，為滿足市場需求，集團擬透過旗下子公司北京京東方創元科技，在北京經濟技術開發區投資建設應用 LTPO 技術的第 6 代新型半導體顯示器件生產線專案，鞏固產業龍頭地位。

根據京東方公告，此投資專案佔地面積將達約 630 畝，應用的玻璃基板尺寸為 1500mm×1850mm，設計產能為每月 5 萬片，主要生產 VR 顯示面板、MiniLED 直顯背板等高端顯示產品，預計在 2023-2025 年建設、2025 年量產、2026 達到滿產。

北京創元科技是由京東方、屹唐智顯各持有 79.31%、20.69% 股權。